Ένταση ανάμεσα σε Βερύκιο και Μεσσαροπούλου: «Μη γίνεσαι φρουρός της κυβερνήσεως» – «Δεν σου επιτρέπω» (Video)

Ένταση επικράτησε σήμερα (16/10) στον αέρα του Happy Day ανάμεσα στον Δήμο Βερύκιο και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Οι τόνοι ανέβηκαν στο ξεκίνημα της κουβέντας όταν ο Δήμος Βερύκιος παρουσίασε στοιχεία από τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας.

«Δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει Τίνα μου. Πατάτες από την Αίγυπτο, τομάτες από την Τουρκία, μήλα από την Ιταλία, μαρούλια από την Ολλανδία» είπε ο δημοσιογράφος, ενώ αναφέρθηκε στη δήλωση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή ότι λόγω των νέων ελέγχων αναβάλλονται επ’ αόριστον οι πληρωμές…

«Αφού πληρώθηκαν» αποκρίθηκε τότε η Τίνα Μεσσαροπούλου με τους τόνους να ανεβαίνουν.

«Άσε με να ολοκληρώσω! Μη γίνεσαι φρουρός της κυβερνήσεως με τέτοιο τρόπο» απάντησε ο Δήμος Βερύκιος, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να τον διακόπτει εμφανώς εκνευρισμένη λέγοντας: «Δεν σου επιτρέπω Δήμο!»

«Θα την πεις και φιλοκυβερνητική» σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας, γελώντας σε μια προσπάθεια να επαναφέρει, μάλλον, την τάξη…

Ο έντονος διάλογος Βερύκιου – Μεσσαροπούλου

Τ.Μ.: Αφού πληρώθηκαν.

Δ.Β.: Άσε με να ολοκληρώσω! Μη γίνεσαι φρουρός της κυβερνήσεως με τέτοιο τρόπο.

Τ.Μ.: Δεν σου επιτρέπω, Δήμο.

Δ.Π.: Θα την πεις και φιλοκυβερνητική.

Τ.Μ.: Δεν χωράει πλάκα σε αυτό.

Δ.Β.: Άσε με να ολοκληρώσω. Για σένα θέλω να πω.

Τ.Μ.: Δεν με ενδιαφέρει τι θέλεις να πεις. Εγώ σου απαντάω σε αυτό που είπες. Που θα με πεις και φρουρό.

Διαβάστε επίσης:

ALPHA: Ο ηθοποιός που επιστρέφει στο «Σόι σου»

«Παγωτό» η Ράνια Τζίμα για «βόμβες» Καραμανλή και κυβέρνηση: «Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το συλλογισμό τους»

Μούσι, καλιμαύχι και πάθη «στο θεό» της τηλεθέασης την Τρίτη (14/10)