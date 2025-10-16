ALPHA: Ο ηθοποιός που επιστρέφει στο «Σόι σου»

«Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι» λέει μια λαϊκή ρήση.

Αυτή έρχεται να συναντηθεί με τον κινεζική φράση «μια εικόνα 1.000 λέξεις» σε μια ανάρτηση στο instagram μέσω της οποίας νοηματοδοτείται η επάνοδος ενός από τους συντελεστές της πολυαγαπημένης σειράς «Το σόι σου», τον οποίο εκείνοι που δεν έχαναν επεισόδιο έκαναν «μαύρα μάτια» για να τον δούν.

Ο Ευτύχης Ζησάκης δηλώνει «παρών» στον έκτο κύκλο επεισοδίων της σειράς του Alpha η οποία μάλιστα έχει μπει σε προγραμματισμό.

Ο ηθοποιός που έκανε επι τέσσερις σεζόν τον βενιαμίν της οικογένειας Τριανταφύλλου, τον Άρη, και είχε αποχωρήσει το 2018 , επανακάμπτει και την εξέλιξη αυτή μοιράστηκε με τους φόλλοουερς του στο Instagram με κατατοπιστική φωτογραφία και την ατάκα- σήμα κατατεθέν του «Μπαμπάκο σου έρχομαι» με τους συναδέλφους του στη σειρά να ποστάρουν τα σχόλια τους πασίχαροι για την εξέλιξη αυτή.

Ο έκτος κύκλος της σειράς «Το σόι σου», με τους προγραμματικούς σχεδιασμούς του σταθμού που έχουν γίνει γνωστοί ως τώρα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα πιθανόν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου με διπλό επεισόδιο στις 20.00. Αν δεν αλλάξει κάτι στα πλάνα αυτά, ο Alpha θα βγάζει στον αέρα δύο επεισόδια την βδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο την ίδια ώρα.

