ΗΠΑ: Αθρόες αποχωρήσεις διαπιστευμένων δημοσιογράφων από το Πεντάγωνο – Αντιδρούν στις νέες περιοριστικές διατάξεις

Έντονη κινητικότητα- ασυνήθιστη- παρατηρήθηκε χθες αργά το μεσημέρι (βράδυ ώρα Ελλάδας) στο νυν υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ- το γνωστό, παγκοσμίως, Πεντάγωνο– όταν δεκάδες δημοσιογράφοι από όλο το φάσμα των Μέσων Ενημέρωσης, εγχώριων και διεθνών, παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους και αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίθεσης στις νέες- περιοριστικές- νόρμες για έλεγχο στην ενημέρωση του Τύπου που επέβαλε ο υπουργός Πολέμου Πίτ Χεγκσεθ.

Το φιρμάνι Χέγκσεθ ορίζει πως οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο δεν μπορούν να ζητούν ούτε να δημοσιεύσουν κάποιες πληροφορίες χωρίς ρητή και έγγραφη έγκριση του υπουργείου.

Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί τους νέους κανόνες «κοινή λογική» για να βοηθήσουν στη ρύθμιση ενός «πολύ ενοχλητικού» Τύπου τον οποίο μια ημέρα νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε «ανέντιμο», μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Πολλοί από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Πενταγώνου περίμεναν να φύγουν όλοι μαζί στις 16.00 (ώρα ΗΠΑ) που είχε οριστεί από το Υπουργείο Άμυνας για να αποχωρήσουν από το κτίριο, αλλά καθώς πλησίαζε η ώρα, κουτιά με έγγραφα στοιβάχτηκαν σε έναν διάδρομο του και οι δημοσιογράφοι μετέφεραν καρέκλες, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, βιβλία και παλιές φωτογραφίες στο πάρκινγκ από- ξαφνικά- εγκαταλελειμμένους πια χώρους εργασίας.

Λίγο μετά τις 16.00, περίπου 40 με 50 δημοσιογράφοι αποχώρησαν μαζί, αφού παρέδωσαν τις ταυτότητές τους, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Παρά τις διαφορετικές θέσεις και πολιτικές που χωρίζουν συχνά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το Fox News και το CNN, οι πέντε μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί των ΗΠΑ, ABC, CBS, CNN, NBC και Fox News, συνυπέγραψαν δήλωση με την οποία δεσμεύτηκαν να μην αποδεχθούν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου, υποστηρίζοντας ότι «απειλούν θεμελιώδεις δημοσιογραφικές αρχές».

«Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον αμερικανικό στρατό (…) υπερασπίζοντας τις αρχές του ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου», πρόσθεσαν.

Η εφημερίδα Washington Post, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και ακόμη και συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, όπως το δίκτυο Newsmax, επίσης αρνήθηκαν να υπογράψουν το έγγραφο.

Τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ –προσφάτως μετονομάστηκε σε υπουργείο Πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ – απαίτησε να αδειάσουν τα γραφεία που είχε διαθέσει στις εγκαταστάσεις του σε οκτώ ΜΜΕ, ιδίως στις εφημερίδες New York Times, Washington Post και στο CNN.

A statement from The New York Times on the Pentagon’s press pass policy: pic.twitter.com/2q43SrvrR2 — NYTimes Communications (@NYTimesPR) October 10, 2025

Παράλληλα, οι ενημερώσεις Τύπου έχουν μειωθεί δραστικά: ο αριθμός τους είναι μονοψήφιος από την αρχή της χρονιάς, έναντι των τουλάχιστον δύο την εβδομάδα κατά μέσο όρο επί των ημερών του δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Το υπουργείο έχει αποφασίσει να περιορίσει επίσης τις μετακινήσεις δημοσιογράφων μέσα στις εγκαταστάσεις του και τους επιβάλλει να συνοδεύονται από στρατιωτικό προσωπικό εντός αυτών, πλην συγκεκριμένων, σαφώς ορισμένων τομέων.

Μια ανησυχία έχει αναπτυχθεί μεταξύ των διαπιστευμένων ρεπόρτερ για την καθυστέρηση στην παροχή επίσημων ανακοινώσεων ιδίως σε περιπτώσεις διεθνών εξελίξεων και κρίσεων.

«Άμεσα και στο εγγύς μέλλον θα έχουμε θέμα καθώς η δουλειά μας θα δυσκολέψει και τα ρεπορτάζ θα περιοριστούν», ανέφερε διαπιστευμένος στο στο Πεντάγωνο δημοσιογράφος διατηρώντας όμως την αισιοδοξία του.

«Μακροπρόθεσμα, θα βρούμε τρόπους να παρακάμψουμε τους περιορισμούς. Μάλιστα, αυτό με παρακινεί περισσότερο. Θα πρέπει να εργαστώ πιο σκληρά για να αποδείξω ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να είμαστε εκεί».

