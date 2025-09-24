search
ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέοι περιοριστικοί όροι στην ενημέρωση από το Πεντάγωνο

Έπειτα από τα μέτρα προληπτικής λογοκρισίας και τον έλεγχο δημοσιευμάτων, νέο φιρμάνι του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χεγκσεθ, επικύρωσε τους περιορισμούς του ηγετικού προσωπικού, πολιτικού και ένστολου του «υπουργείου Πολέμου», όπως αρέσκεται να το αποκαλεί ο πρόεδρος Τραμπ, στις δημόσιες δηλώσεις και ενημερώσεις τους, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν «οι εξωτερικές επαφές είχαν την τάση να κατευθύνονται προς συγκεκριμένους τύπους οργανισμών».

Ο Χιγκσεθ ανέφερε ότι τα μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας πρέπει να «επικεντρωθούν στην εκτέλεση της αποστολής τους» και ότι οι περιορισμοί θα ισχύουν για «όλους τους επικεφαλής, συμπεριλαμβανομένων υπουργών», και άλλων ανώτατων αξιωματούχων, από το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό.

Το υπόμνημα έφτασε περίπου την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε νέες οδηγίες για τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες απαιτούν από τους δημοσιογράφους να υπογράψουν μια δέσμευση ότι δεν θα συλλέγουν πληροφορίες που δεν έχουν εγκριθεί επίσημα για δημοσίευση, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την δημοσιογραφική τους ταυτότητα.

Το υπόμνημα της 15ης Σεπτεμβρίου προς την ανώτερη ηγεσία του Πενταγώνου, τους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και τους υπόλοιπους ηγέτες της εθνικής ασφάλειας καθορίζει τι υπόκειται και τι δεν υπόκειται σε ένα «ενισχυμένο πλαίσιο για τη συμμετοχή σε εξωτερικές δραστηριότητες».

Οι οδηγίες είναι διατυπωμένες με τρόπο που δίνει στο υπουργείο την ευχέρεια να απορρίψει ομιλίες ή άλλες συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυσμενή δημοσιότητα.

Για παράδειγμα, το υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε δέσμευση με οργανισμό Ενημέρωσης ή πρόσωπο που δεν έχει επιδείξει «επαγγελματισμό». Το υπόμνημα αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας θα «δίνει προτεραιότητα σε δεσμεύσεις με οργανισμούς που συμπεριφέρονται επαγγελματικά — ακόμη και αν διαφωνούν με τις θέσεις του Υπουργείου».

Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν επίσης έμφαση σε δεσμεύσεις που έχουν «ευρεία απήχηση», ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα «ευρύτερης, ακριβέστερης και όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης» διάδοσης πληροφοριών, σύμφωνα με τη δέσμευση του υπουργείου για διαφάνεια, και να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό μπορεί «να ακούει και να μαθαίνει από ένα ευρύ φάσμα απόψεων». Το υπόμνημα της 15ης Σεπτεμβρίου προς την ανώτερη ηγεσία του Πενταγώνου, τους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και την ηγεσία της Εθνικής Ασφάλειας καθορίζει τι υπόκειται και τι δεν υπόκειται σε ένα «ενισχυμένο πλαίσιο για τη συμμετοχή σε εξωτερικές δεσμεύσεις».

Το σημείωμα επισημαίνει ότι η οδηγία αυτή «δεν απαιτεί συνεργασία αποκλειστικά με ιδρύματα που συμφωνούν με τις απόψεις του Υπουργείου» και ότι θα «καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια για συνεργασία με ιδρύματα των οποίων οι εκπρόσωποι έχουν διαφορετικές απόψεις».

Πάντως, ο στρατός στις ΗΠΑ έχει από καιρό θεσπίσει πρωτόκολλα για ομιλίες, συνεντεύξεις Τύπου και προσωπικές συνεντεύξεις, μεταξύ των υπόλοιπων στις σχέσεις του με τα ΜΜΕ, προσθέτει στην «εικόνα» ο ιστότοπος Axios, σημειώνοντας πως η επίμαχη οδηγία αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερης προσπάθειας να τεθεί αυστηρότερο πλαίσιο στις πληροφορίες που εκπορεύονται από το Πεντάγωνο.

