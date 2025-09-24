ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Το Σάββατο που μας έρχεται ο ΣΚΑΪ θα ρίξει στη μάχη της τηλεθέασης του prime time το μουσικό σόου «The Voice» το οποίο εισέρχεται στην 11η σεζόν του.

«Η παρέα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα την προηγούμενη σεζόν, με αληθινή χημεία, ατάκες και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν, ατελείωτα γέλια, παίρνει ξανά τη θέση της για ακόμη πιο δυνατές μουσικές μονομαχίες», ενημερώνει ο ΣΚΑΪ.

Που σημαίνει ότι στις περιστρεφόμενες θέσεις τους θα βρίσκονται οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου.

Παρουσιαστής θα είναι ο… μυστακιοφόρος Γιώργος Καπουτζίδης ο οποίος με «τη ζεστασιά, το χιούμορ και τη θετική του ενέργεια, για να υποδεχθεί τους τέσσερις coaches και να βρεθεί στο πλευρό των διαγωνιζόμενων».

Οι Blind Auditions δίνουν και φέτος το πρώτο στίγμα: Διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο stage του #TheVoiceGR και, με μοναδικό «όπλο» τη φωνή, διεκδικούν μια θέση στον απόλυτο μουσικό διαγωνισμό.

