Τζιμι Κίμελ: Τι είπε στην πρώτη εκπομπή μετά την «καρατόμησή» του

Η χθεσινή συγκυρία ήταν σαν αλατοπίπερο για εκείνους που αρέσκονται σε συζητήσεις για συμβολισμούς, περίεργα παιχνίδια της ζωής κλπ, κλπ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ το πρωί είχε ομιλία στον ΟΗΕ κατά την οποία «τα έχωσε» σχεδόν στους πάντες- από τον ΟΗΕ – έως την Ευρώπη. Ο Τζίμι Κίμελ το βράδυ (νύχτα ώρα Ελλάδας) επανεμφανίστηκε με το «Jimmy Kimmel live» στο ABC έπειτα από το απρόσμενο «κόψιμο» της εκπομπής του, που προκάλεσε σοκ όχι μόνον στις ΗΠΑ αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην Αμερική.

Ο Τζίμι Κιμελ βγήκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και έτυχε θερμής υποδοχής από τους θεατές στο στούντιο της εκπομπής οι οποίοι χειροκροτούσαν παρατεταμένα και φώναζαν ρυθμικά «Τζιμι, Τζίμι» πολλαπλασιάζοντας την ένταση της συναισθηματικά φορτισμένης ατμόσφαιρας.

Στο εισαγωγικό – συγκινητικό – μονόλογο του ο Κιμελ αναφέρθηκε στον Τζάκ Πάαρ παρουσιαστή του «The Tonight show» (1957- 1962) του NBC, ο οποίος είχε αποχωρήσει για τρείς εβδομάδες το 1960 εξαιτίας περιστατικού λογοκρισίας για ένα αστείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (το δίκτυο υποχρεώθηκε σε συγγνώμη και ο Πάαρ είπε το «κομμένο» αστείο).

«Όπως σας έλεγα πριν με διακόψουν…» αστειεύτηκε ο Κίμελ και το χειροκρότημα έπεσε βροχή.

Ο Κίμελ, στην πρώτη του εκπομπή από τις 16 Σεπτεμβρίου, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του, καθώς και όσους «δεν υποστηρίζουν την εκπομπή μου και τις πεποιθήσεις μου, αλλά υποστηρίζουν το δικαίωμά μου να μοιράζομαι αυτές τις πεποιθήσεις».

Πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κυβέρνησή μας να ελέγχει τι λέμε και τι δεν λέμε στην τηλεόραση», υπερασπιζόμενος την πολιτική σάτιρα ενάντια στον εκφοβισμό από την κυβέρνηση Τράμπ.

Ο Κίμελ, τέσσερις φορές παρουσιαστής των βραβείων Όσκαρ, είπε ότι ο Τραμπ δεν κυνηγάει μόνο κωμικούς που αντιπαθεί, αλλά και δημοσιογράφους, λέγοντας για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο: «Τους μηνύει, τους εκφοβίζει. Αυτό δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο το να φιμώσεις έναν κωμικό, αλλά είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει ελευθερία στον Τύπο, και είναι τρελό που δεν του δίνουμε περισσότερη προσοχή», είπε ο Κίμελ.

Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι τα αμφιλεγόμενα σχόλια του για τον Τσαρλι Κερ παρερμηνεύτηκαν από κάποιους και εξήγησε ότι «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα αστείο σε αυτό», είπε με τη φωνή του να «σπάει» από τη συγκίνηση και σαν να έκανε δήλωση μεταμέλειας συνέχισε:

«Δημοσίευσα ένα μήνυμα στο Instagram την ημέρα που σκοτώθηκε, στέλνοντας αγάπη στην οικογένειά του και ζητώντας συμπόνια, και το εννοούσα. Ακόμα το εννοώ.

Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις ενός ατόμου που ήταν προφανώς βαθιά διαταραγμένο.

Αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελα να πω, αλλά καταλαβαίνω ότι για μερικούς αυτό φάνηκε είτε ακατάλληλο είτε ασαφές, ή και τα δύο, και για όσους πιστεύουν ότι έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι.

Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, είναι πολύ πιθανό να ένιωθα το ίδιο. Έχω πολλούς φίλους και μέλη της οικογένειας στην άλλη πλευρά που αγαπώ και με τους οποίους παραμένω κοντά, παρόλο που δεν συμφωνούμε καθόλου σε θέματα πολιτικής.

Δεν νομίζω ότι ο δολοφόνος που πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ εκπροσωπεί κανέναν. Ήταν ένας άρρωστος άνθρωπος», είπε.

Είπε επίσης ότι ήταν «βαθιά» συγκινημένος από τη συγχώρεση που εξέφρασε η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, για τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του συζύγου της, έναν 22χρονο μαθητή τεχνικής σχολής από τη Γιούτα.

Σε άλλο σημείο του εισαγωγικού μονόλογου ανέφερε ότι «το «Jimmy Kimmel Live!» δεν είναι σημαντικό, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή όπως αυτή».

«Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που έχει τόσο κακή απόδοση, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο παίζοντας 99% θετικά δημοκρατικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. Είναι ένας ακόμη βραχίονας του DNC (Δημοκρατικό Εθνικό Κόμμα) και, από ό,τι γνωρίζω, αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην προεκλογική εκστρατεία.

Νομίζω ότι θα εξετάσουμε το ABC σε αυτό», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Στο μεταξύ ο Κίμελ είχε «οπλίσει» κι άρχισε να κάνει βιτριολικά σχόλια για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος Tραμπ είπε ότι το «JKL!» δεν είχε καλές τηλεθεάσεις. «Εγώ έχω απόψε», αστειεύτηκε.

«Έκανε ό,τι μπορούσε για να με ακυρώσει. Αντ’ αυτού, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Αυτό του γύρισε μπούμερανγκ. Ίσως χρειαστεί να δημοσιεύσει τα αρχεία Epstein για να μας αποσπάσει την προσοχή από αυτό».

Για την ιστορία το κανάλι της εκπομπής στο You Tube έχει περι τα 21 εκατ. εγγεγραμένους χρήστες και το «Jimmy Kimmel is back!» μέσα σε περίπου τρεις ώρες είχε καταφέρει πάνω από τρία εκατ. προβολές, από τη στιγμή που «ανέβηκε» στην ιντερνετική πλατφόρμα.

Πάντως οι συνεργαζόμενες με το ABC της Disney, εταιρείες μικρών τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, Nexar Media Group και Sinclair συνεχίζουν να μποϊκοτάρουν την εκπομπή του Τζιμι Κίμελ

