Λιάγκας κατά Πύρρου Δήμα: «Τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο» (Video)

23.09.2025 14:24
Στην απόφαση του Πύρρου Δήμα να εμφανιστεί στο Cash or Trash και να δημοπρατήσει την Ολυμπιακή δάδα αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

Πρόκειται για μια κίνηση που παρά το γεγονός ότι έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με μια μεγάλη μερίδα του κοινού να κατηγορεί τον χρυσό Ολυμπιονίκη για «ξεπούλημα», τη στιγμή που αιχμηρή ήταν και η ανακοίνωση της ΕΟΕ κάνοντας λόγο για «εμπορευματοποίηση που αντίκειται στα ιδανικά του ολυμπιακού κινήματος».

Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε σχετικά, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος θα τον απέτρεπε να το κάνει.

«Προσωπικά τον αγαπάω πάρα πολύ, παρότι δεν έχουμε τις καλύτερες των σχέσεων, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι τρελαίνονται. Δεν καταλαβαίνουν ότι όταν κάποιος είναι δημόσιο πρόσωπο, μοιραία τυγχάνει της προσοχής του κόσμου και άρα και των δημοσιογράφων. Ο Πύρρος Δήμας είναι ένας άνθρωπος Βορειοηπειρώτης, από την Αλβανία ήρθε ο άνθρωπος εδώ, Βόρεια Ήπειρο, Έλληνας, Ελληνάρας, ο οποίος μας έκανε τέσσερις φορές να κλάψουμε από χαρά. Αξεπέραστος, μοναδικός.Ο άνθρωπος αυτός έκανε κάτι, όχι για να βγάλει λεφτά, για καλό σκοπό. Το θέμα είναι ότι, επειδή ο Πύρρος είναι σύμβολο και τα μετάλλια και η Ολυμπιακή Δάδα που κρατάει ο Πύρρος Δήμας αποκτά άλλη αξία» είπε και πρόσθεσε:

«Ποια είναι η ένσταση μου και αν μου μίλαγε ο Πύρρος Δήμας θα τον απέτρεπα από το να το κάνει. Πύρρο μου αγαπημένε είναι λάθος επικοινωνιακό να δώσεις αυτό το ιερό κειμήλιο, το σύμβολο, σε μία εκπομπή. Αν γινόταν ένας τηλεμαραθώνιος, εκεί να πας και να πεις διαθέτω τη δάδα και θέλω 30 χιλιάδες ευρώ. Τη “μίκρυνες” τη δάδα, τον μίκρυνες τον “Πύρρο Δήμα”. Ο Πύρρος Δήμας είναι γίγαντας στα μάτια όλων, τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο».

Νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε, επίσης, στο γεγονός υποστηρίζοντας ότι εφόσον η κίνηση αυτή είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, τότε πρόκειται για μια «πράξη ήθους και αξιοπρέπειας». «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» υπογράμμισε.

