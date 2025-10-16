MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

Ο πόλεμος στη Γάζα «εγκιβωτίστηκε» σε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ με το οποίο η εκπομπή «MEGA Stories» και η Δώρα Αναγνωστοπούλου «ανοίγουν» τον έκτο κύκλο μεταδόσεων σήμερα τα μεσάνυχτα στο Mega.

Η πρεμιέρα πραγματοποιείται σε μια σημαντική συγκυρία καθώς η εκπομπή, που σκηνοθετεί ο Κωνσταντής Φραγκόπουλος, θα προβληθεί λίγες ημέρες ύστερα από την συμπλήρωση δύο χρόνων από την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς με τρομοκρατικό χτύπημα αιματοκύλησε πολιτιστικό φεστιβάλ Tribe of Nova και το Ισραήλ στην συνέχεια με συστηματικούς βομβαρδισμούς σκόρπισε το θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας και μετέτρεψε κατοικημένες περιοχές σε… αμμοχάλικο, και μόλις ελάχιστα 24ωρα από την κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο ειρηνευτικού σχεδίου.

Η δημοσιογράφος και το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής (Νo Names Filming team) βρέθηκαν στο Ισραήλ και στα σύνορα με τη Γάζα, και κατέγραψαν τις ιστορίες και τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ζουν καθημερινά στη δίνη μιας γενοκτονίας.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου κινήθηκε μεταξύ Τελ Αβίβ, Χάιφα και Ιερουσαλήμ, συνάντησε και συνομίλησε με Ισραηλινούς δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και διανοούμενους που εκφράζουν ρητά και απερίφραστα την άποψη πως η χώρα τους διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα.

Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος της εφημερίδας Haaretz, Γκίντον Λέβι, ο συγγραφέας Έτγκαρ Κέρετ και η κόρη του Άμος Οζ και καθηγήτρια Ιστορίας, Φάνια Οζ-Σαλζμπέργκερ, εξηγούν πώς η κυβέρνηση του Ισραήλ δημιούργησε τη συνθήκη ενός ανήθικου πολέμου, μεθόδευσε την εθνοκάθαρση και καθοδήγησε την ανθρωπιστική τραγωδία.

Για το πώς φτάσαμε στην κλιμάκωση, την απώλεια εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές και την επί δεκαετίες καταπίεση του παλαιστινιακού λαού μιλούν στην εκπομπή ο ντοκιμαντερίστας και ιδρυτικό μέλος του δημοσιογραφικού οργανισμού +972, Νόαμ Σεϊζάφ και ο εκπρόσωπος του παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κατεχόμενες από το Ισραήλ περιοχές, Γαΐρ Ντβιρ, ενώ ο καθηγητής Ιστορίας Λι Μοντερχάι αναλύει μέσα από την τεκμηριωμένη έρευνά του τους λόγους που η πατρίδα του διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Το «MEGA Stories» βρέθηκε και εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο μνημείο για τα θύματα του φεστιβάλ Nova, λίγα χιλιόμετρα από τη Γάζα και στα κιμπούτς του νότιου Ισραήλ, για να αφουγκραστεί το συλλογικό τραύμα της ισραηλινής κοινωνίας μέσα από τις αφηγήσεις της επιζήσασας από τις επιθέσεις της Χαμάς, Μαζάλ Ταζάζο, και του Λιράν Μπέρμαν, τα δίδυμα αδέλφια του οποίου απήχθησαν πριν από δύο χρόνια και έζησαν την ομηρία στη Γάζα.

Την έρευνα στο «MEGA Stories» κάνουν οι Κώστας Μπουρούσης- Μάνος Φραγκιουδάκας, το μοντάζ κάνουν οι Αφροδίτη Ταυρή και Αλέξανδρος Αλευράς και τη διεύθυνση παραγωγής η Αλεξάνδρα Μπότη.

