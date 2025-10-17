STAR και ΑΝΤ1 προτείνουν σειρές μυθοπλασίας στο κυριακάτικο prime time

Κάτι δείχνει να αλλάζει τη νέα σεζόν τις Κυριακές στο prime time με διαφαινόμενη τάση από τηλεοπτικούς σταθμούς, όχι από όλους, να διαφοροποιούνται άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, και απέναντι σε μουσικά σόου (ή και ριάλιτι), ελληνικές και ξένες ταινίες, να προτείνουν σειρές ελληνικής μυθοπλασίας- πιο έντονα φέτος.

Το Mega έχει καθιερώσει εξ αρχής να μεταδίδει κάθε Κυριακή διπλό επεισόδιο της σειράς «Η Γη της Ελιάς».

Στο «κάδρο», από αυτή την Κυριακή, μπαίνει και το Star. To κανάλι της Κάτω Κηφισιάς διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό και προτείνει τις ελληνικές σειρές που έχει- τη σουρεαλιστική κωμωδία «Τα Φαντάσματα» και τον τρίτο κύκλο της αξιοπρόσεκτης αστυνομικής κωμικής περιπέτειας «IQ 160» – «κολλητά», στο κυριακάτικο prime time του.

Μάλιστα ο τρίτος κύκλος της σειράς με πρωταγωνιστικό δίδυμο τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή κάνει πρεμιέρα.

Με αυτό τον προγραμματισμό το Star διαμορφώνει μια τηλεοπτική ζώνη- από τις 21.00 έως τις 23.40- με κωμωδίες και σε συνάφεια είναι και η ταινία που έπεται αμέσως μετά. Ο ΑΝΤ1 επίσης εμπλουτίζει το Κυριακάτικο πρόγραμμα από 2 Νοεμβρίου λανσάροντας το δικαστικό θρίλερ «Ο Δικαστής» – έπειτα από το «ανέβασμα» του στο ΑΝΤ1+- με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ομότιτλο ρόλο.

