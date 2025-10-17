search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 11:33

STAR και ΑΝΤ1 προτείνουν σειρές μυθοπλασίας στο κυριακάτικο prime time

17.10.2025 11:33
seires_new

Κάτι δείχνει να αλλάζει τη νέα σεζόν τις Κυριακές στο prime time με διαφαινόμενη τάση από τηλεοπτικούς σταθμούς, όχι από όλους, να διαφοροποιούνται άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, και απέναντι σε μουσικά σόου (ή και ριάλιτι), ελληνικές και ξένες ταινίες, να προτείνουν σειρές ελληνικής μυθοπλασίας- πιο έντονα φέτος.

Το Mega έχει καθιερώσει εξ αρχής να μεταδίδει κάθε Κυριακή διπλό επεισόδιο της σειράς «Η Γη της Ελιάς».

Στο «κάδρο», από αυτή την Κυριακή, μπαίνει και το Star. To κανάλι της Κάτω Κηφισιάς διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό και προτείνει τις ελληνικές σειρές που έχει- τη σουρεαλιστική κωμωδία «Τα Φαντάσματα» και τον τρίτο κύκλο της αξιοπρόσεκτης αστυνομικής κωμικής περιπέτειας «IQ 160» – «κολλητά», στο κυριακάτικο prime time του.

Μάλιστα ο τρίτος κύκλος της σειράς με πρωταγωνιστικό δίδυμο τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή κάνει πρεμιέρα.

Με αυτό τον προγραμματισμό το Star διαμορφώνει μια τηλεοπτική ζώνη- από τις 21.00 έως τις 23.40- με κωμωδίες και σε συνάφεια είναι και η ταινία που έπεται αμέσως μετά. Ο ΑΝΤ1 επίσης εμπλουτίζει το Κυριακάτικο πρόγραμμα από 2 Νοεμβρίου λανσάροντας το δικαστικό θρίλερ «Ο Δικαστής» – έπειτα από το «ανέβασμα» του στο ΑΝΤ1+- με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ομότιτλο ρόλο.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mango-isak-andic-jonathan-andic
ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της εταιρίας – Εξετάζουν ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του

nikolouli-lampropoulos
MEDIA

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικός «πυρετός» στην κυβέρνηση: Τρέχει για καταβολή «βασικής ενίσχυσης» τον… Νοέμβριο

italia-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βόμβα με ένα κιλό εκρηκτικά τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της RAI (video)

crediabank_new
BUSINESS

Η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

tsiaras – tsipras – germanos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Παροχή έκπληξη από Μητσοτάκη, η υπονόμευση του Τσιάρα, το σχέδιο Τσίπρα και η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, φάουλ από στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γερμανός   

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 13:23
mango-isak-andic-jonathan-andic
ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του ιδρυτή της εταιρίας – Εξετάζουν ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του

nikolouli-lampropoulos
MEDIA

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικός «πυρετός» στην κυβέρνηση: Τρέχει για καταβολή «βασικής ενίσχυσης» τον… Νοέμβριο

1 / 3