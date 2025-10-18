«Φως στο Τούνελ»: Η επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη και το μήνυμα στον «Σωτηράκη»

Με ένα μήνυμα στον σκηνοθέτη της Σωτήρη Σπαθάρη επέστρεψε, το βράδυ της Παρασκευής, η Αγγελική Νικολούλη, στο Mega.

H δημοσιογράφος μπήκε στο πλατό και καλωσόρισε τους τηλεθεατές στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για 31η σεζόν.

«Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Αυτή τη νύχτα ανάβουμε τα φώτα της 31ης τηλεοπτικής μας χρονιάς κι αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Μας βοηθάτε και μας στηρίζετε στις έρευνες, οπότε μπορούμε να σας στείλουμε την αγάπη μας κι ένα μεγάλο ευχαριστώ», είπε στην έναρξη της εκπομπής της, ευχαριστώντας το κοινό και τους συνεργάτες της.

«Το πήρες το μήνυμα Σωτηράκη;»

Λίγο αργότερα η Αγγελική Νικολούλη έστειλε και το πρώτο της μήνυμα στον σκηνοθέτη της εκπομπής της, μεταφέροντας την απαίτηση του τηλεοπτικού κοινού για λιγότερες διαφημίσεις.

«Σωτηράκη πήρες το μήνυμα; Λιγότερες διαφημίσεις!», ανέφεραν τα μηνύμα στο Χ, εκθειάζοντας την παρουσιάστρια.

Σωτηράκη αγορι μου άκουσες τι είπε η Αγγέλω …🤣🤣🤣#fosstotounel October 17, 2025

Χαχαχα ευχαριστουμε Αγγελική. Ελπίζω να μας ακούσει ο Σωτηρακης #fosstotounel — Eleni 🩵 (@ElenaXF_Serquel) October 17, 2025

