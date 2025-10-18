Μαρινάκης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» η αποχώρησή της από τηλεοπτικό πλατό

«Βάναυση προσβολή» στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη και «ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ, το πρωί του Σαββάτου.

«Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι “κραυγάζουν” για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά», ανέφερε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη. Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;», πρόσθεσε.

«Εγώ φεύγω»

Αφορμή για την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή στάθηκε η ερώτηση που δέχτηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Ακούσαμε χτες την ανακοίνωση για το όνομα του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα…», είπε η Φαίη Μαυραγάννη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Μην ξεκινάμε με αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος».

«Δεν θα έχετε σχόλιο από εμένα, νομίζω ότι είναι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα που όσοι είμαστε πραγματικά ταγμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία δίνουμε τη ψυχή μας. Πέρασε πριν 2 μέρες το εκτρωματικό νομοσχέδιο για το εργασιακό και δώσαμε μία μεγάλη μάχη για να το αντικρούσουμε», συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Υπάρχουν θέματα που καίνε τον κόσμο, οι δρόμοι είναι ακόμα καρμανιόλες, δεν υπάρχει καμία προστασία την ώρα που η κυβέρνηση φέρνει μόνο πρόστιμα στον ΚΟΚ. Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο συστηματικά για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα», επισήμανε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

»Όταν ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα θα πούμε αυτά που πρέπει. Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη. Κάνετε μία διαφήμιση σε μία ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό που είναι ανύπαρκτος και ανενεργός και με φέρατε εμένα που δίνω μία μάχη 24 ώρες το 24ωρο για να σας κάνω σχόλιο. Εγώ θα φύγω. Λυπάμαι πάρα πολύ» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και αποχώρησε.

