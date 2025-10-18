search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 15:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 15:09

Μαρινάκης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» η αποχώρησή της από τηλεοπτικό πλατό

18.10.2025 15:09
marinakis_kwnstantopoulou

«Βάναυση προσβολή» στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη και «ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ, το πρωί του Σαββάτου.

«Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι “κραυγάζουν” για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά», ανέφερε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη. Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;», πρόσθεσε.

«Εγώ φεύγω»

Αφορμή για την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή στάθηκε η ερώτηση που δέχτηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Ακούσαμε χτες την ανακοίνωση για το όνομα του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα…», είπε η Φαίη Μαυραγάννη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Μην ξεκινάμε με αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος».

«Δεν θα έχετε σχόλιο από εμένα, νομίζω ότι είναι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα που όσοι είμαστε πραγματικά ταγμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία δίνουμε τη ψυχή μας. Πέρασε πριν 2 μέρες το εκτρωματικό νομοσχέδιο για το εργασιακό και δώσαμε μία μεγάλη μάχη για να το αντικρούσουμε», συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Υπάρχουν θέματα που καίνε τον κόσμο, οι δρόμοι είναι ακόμα καρμανιόλες, δεν υπάρχει καμία προστασία την ώρα που η κυβέρνηση φέρνει μόνο πρόστιμα στον ΚΟΚ. Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο συστηματικά για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα», επισήμανε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

»Όταν ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα θα πούμε αυτά που πρέπει. Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη. Κάνετε μία διαφήμιση σε μία ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό που είναι ανύπαρκτος και ανενεργός και με φέρατε εμένα που δίνω μία μάχη 24 ώρες το 24ωρο για να σας κάνω σχόλιο. Εγώ θα φύγω. Λυπάμαι πάρα πολύ» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και αποχώρησε.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση GPO: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα κρίνει τις επόμενες εκλογές – Τι λένε οι Έλληνες για κόμματα Σαμαρά, Τσίπρα

Μητσοτάκης από τα καμμένα της Πεντέλης: «Προσπαθούμε συνέχεια να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων καλύτερες»

«Αδειάζει» τον Φεύγα ο Πέτσας για την αθλιότητα: «Αδιανόητη η σύγκριση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EMAK
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μητέρας και κόρης από την Ιταλία στην Κίσσαμο – Εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο (Video)

ploio xouthi yemeni – new
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από επίθεση

marinakis_kwnstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» η αποχώρησή της από τηλεοπτικό πλατό

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Μενίδι: Πέθανε ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή – «Η στρατιωτική απαγόρευση των συγκεντρώσεων προκαλεί την κοινωνία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 15:34
EMAK
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μητέρας και κόρης από την Ιταλία στην Κίσσαμο – Εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο (Video)

ploio xouthi yemeni – new
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από επίθεση

marinakis_kwnstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» η αποχώρησή της από τηλεοπτικό πλατό

1 / 3