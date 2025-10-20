search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:21
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

20.10.2025 08:09

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής

20.10.2025 08:09
pierrakakis_elpidoforos_new
@Pierrakakis

Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στην έδρα της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής είχε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της περιοδείας του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις ΗΠΑ, μετά από σειρά υψηλού επιπέδου επαφών στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην ιστορική επίσκεψη του οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στις θερμές συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέλη του Κογκρέσου και ανώτερα στελέχη της αμερικανικής διοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής παραμένει στο σύνολο της έτοιμη να λειτουργήσει ως γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τελευταία συνάντηση των δύο πλευρών είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, όταν ο αρχιεπίσκοπος είχε επισκεφθεί τον Κυριάκο Πιερρακάκη κατά τη θητεία του στο υπουργείο Παιδείας.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντησή τους, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συνεχάρη τον Έλληνα υπουργό για την επιτυχημένη επίσκεψή του στις ΗΠΑ και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του.

