search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 19:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2408
16/10/2025
19.10.2025 17:35

Βαθιά κρίση των θεσμών αποκαλύπτουν οι δημοσκοπήσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2408
16/10/2025
19.10.2025 17:35
aithousa dikastiriou 098- new

Αν υπάρχει ένα στοιχείο από τη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» που κατά την άποψη της στήλης θα έπρεπε να προβληματίσει σοβαρά την κυβέρνηση, είναι η αντίληψη των πολιτών σχετικά με την ικανότητα της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει υποθέσεις διαφθοράς.

Συγκεκριμένα το 71,2% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη να τα βάλει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα με τη διαφθορά. Αντιθέτως, το 61% λέει ότι εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταπολεμήσει τη διαφθορά στη χώρα μας.

Άλλη μια δημοσκόπηση επιβεβαιώνει την… κλονισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική Δικαιοσύνη και το… «Κοβέσι, σώσε μας» που μοιάζει να απευθύνεται στη Ρουμάνα δικαστικό.

Πλέον η εικόνα αυτή μοιάζει παγιωμένη και χρειάζεται πολλή δουλειά απ’ όλους τους εμπλεκόμενους για να ανατραπεί. Η αμφισβήτηση των θεσμών βαθαίνει και αυτό σημαίνει κρίση συνολικά στο πολιτικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης:

Δικαιοσύνη ζητούν πάνω απ’ όλα οι συγγενείς των θυμάτων

«Πούρα και λίγη σαμπάνια… Ποιος στο καλό νοιάζεται;»

Μύλος με συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη που διέρρευσε στο διαδίκτυο – Τι λέει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους

gaza 556- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής

1w19-174859asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ματσάρα με ανατροπές και σούπερ Τετέι

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 19:11
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους

gaza 556- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής

1 / 3