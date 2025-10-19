Βαθιά κρίση των θεσμών αποκαλύπτουν οι δημοσκοπήσεις

Αν υπάρχει ένα στοιχείο από τη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» που κατά την άποψη της στήλης θα έπρεπε να προβληματίσει σοβαρά την κυβέρνηση, είναι η αντίληψη των πολιτών σχετικά με την ικανότητα της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει υποθέσεις διαφθοράς.

Συγκεκριμένα το 71,2% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη να τα βάλει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα με τη διαφθορά. Αντιθέτως, το 61% λέει ότι εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταπολεμήσει τη διαφθορά στη χώρα μας.

Άλλη μια δημοσκόπηση επιβεβαιώνει την… κλονισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική Δικαιοσύνη και το… «Κοβέσι, σώσε μας» που μοιάζει να απευθύνεται στη Ρουμάνα δικαστικό.

Πλέον η εικόνα αυτή μοιάζει παγιωμένη και χρειάζεται πολλή δουλειά απ’ όλους τους εμπλεκόμενους για να ανατραπεί. Η αμφισβήτηση των θεσμών βαθαίνει και αυτό σημαίνει κρίση συνολικά στο πολιτικό σύστημα.

