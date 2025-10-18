Μύλος με συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη που διέρρευσε στο διαδίκτυο – Τι λέει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας

Εξηγήσεις για την ανάρτηση της ιδιαίτερης συνομιλίας της στο what’s up της με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, έδωσε η Θεοδώρα Τζάκρη.

«Άγνωστο σε εμένα πως (…) στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας. Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά», επισήμανε με ανάρτησή της η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες», διαμήνυσε.

Το print screen από τη συνομιλία πόσταρε και ο Νίκος Μωραΐτης στο Χ, ο οποίος έσπευσε να πει: «Σας τα έλεγα».

«Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο. Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει prin screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ ο στιχουργός.

Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο.

Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει… https://t.co/hqndrrhPMn October 18, 2025

Ο διάλογος Κασσελάκη – Τζάκρη:

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις, το λίφτινκ, το μπότοξ και οι κρέμες

Ο Δένδιας κουβαλάει πολλή δυσαρέσκεια στις βαλίτσες του

Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν