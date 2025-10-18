search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 18:08
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

18.10.2025 17:32

Μύλος με συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη που διέρρευσε στο διαδίκτυο – Τι λέει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας

18.10.2025 17:32
tzakri_kasselakis

Εξηγήσεις για την ανάρτηση της ιδιαίτερης συνομιλίας της στο what’s up της με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, έδωσε η Θεοδώρα Τζάκρη.

«Άγνωστο σε εμένα πως (…) στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας. Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά», επισήμανε με ανάρτησή της η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες», διαμήνυσε.

Το print screen από τη συνομιλία πόσταρε και ο Νίκος Μωραΐτης στο Χ, ο οποίος έσπευσε να πει: «Σας τα έλεγα».

«Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο. Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει prin screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Χ ο στιχουργός.

Ο διάλογος Κασσελάκη – Τζάκρη:

