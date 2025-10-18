Ο Δένδιας κουβαλάει πολλή δυσαρέσκεια στις βαλίτσες του

Έντονα προβληματισμένος φέρεται να είναι ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για την απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει την ευθύνη της συντήρησης, καθαριότητας και ανάδειξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο του οποίου ηγείται.

Παρότι το Μαξίμου έσπευσε να διευκρινίσει ότι το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει στην ευθύνη της αστυνομίας, ο Κερκυραίος πολιτικός δεν κρύβει τον προβληματισμό του για την κίνηση αυτή, τον χρόνο που εκδηλώνεται και τις συνέπειες που μπορεί να έχει.

Για την ώρα έχει επιλέξει να μη μιλήσει – είναι και στο εξωτερικό, κάτι που διευκολύνει κάπως τα πράγματα. Ωστόσο, λένε οι πληροφορίες, άμα τη επιστροφή του στην Ελλάδα, θα τοποθετηθεί και θα εκδηλώσει τη δυσφορία του με κάποιον τρόπο.

Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εμπλέξει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια του μνημείου – αυτό έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή και δεν πρόκειται να αλλάξει… με τίποτα, που λένε.

Διαβάστε επίσης:

Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν

Απασφάλισε η Λατινοπούλου: «Ο Βελόπουλος είναι μπάρμπας που με χαρακτήρισε β@@@@τα»

Χάρης Δούκας: Περιουσία όλων μας το Γηροκομείο – Θα εξετάσω αν στέκει νομικά η τροπολογία που μας αφαιρεί την εποπτεία του