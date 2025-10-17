Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Scott Bessent, είχε σήμερα το πρωί στην Ουάσινγκτον, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση:
Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν τους κύριους πυλώνες που καθιστούν τη χώρα μας αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας, με την Ελλάδα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός κόμβος μεταφοράς, αποθήκευσης και διασύνδεσης ενεργειακών διαδρόμων.
Η σημερινή συνάντηση των δύο υπουργών, στην οποία παρέστη και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, είναι η δεύτερη σε διάστημα έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια της επιβεβαιώθηκε η σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία δέσμευση για στενότερο συντονισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις.
