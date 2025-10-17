search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 19:15
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 18:39

Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν

17.10.2025 18:39
pierrakakis-5434

Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Scott Bessent, είχε σήμερα το πρωί στην Ουάσινγκτον, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση:

  • στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και στις ενεργειακές υποδομές,
  • στην ενίσχυση των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή,
  • καθώς και στη συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν τους κύριους πυλώνες που καθιστούν τη χώρα μας αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας, με την Ελλάδα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός κόμβος μεταφοράς, αποθήκευσης και διασύνδεσης ενεργειακών διαδρόμων.

Η σημερινή συνάντηση των δύο υπουργών, στην οποία παρέστη και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, είναι η δεύτερη σε διάστημα έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια της επιβεβαιώθηκε η σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία δέσμευση για στενότερο συντονισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Κατσικάρης και Καρβουνιάρης αναλαμβάνουν τη γραμματεία του Τομέα Επικοινωνίας

Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα στο κόμμα του Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

Κυβερνητικές πηγές: Η πρόταση για συνάντηση των παράκτιων χωρών περιλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

afidnes-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

Tileorasi
MEDIA

Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)

pierrakakis-5434
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν

xrimatistirio-345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία «βουτιά» 5,81% με τραπεζικό ξεπούλημα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 19:15
INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Άγιος ισχυρός, Γκοτσόπουλος θεός της τηλεθέασης και χθες (16/10)

afidnes-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός σε αλκοτέστ ο τραυματίας οδηγός που επέζησε της μοιραίας σύγκρουσης με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες

Tileorasi
MEDIA

Το ζενίθ και το ναδίρ της τηλεθέασης από Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ την Πέμπτη (16/10)

1 / 3