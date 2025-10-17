Χάρης Δούκας: Περιουσία όλων μας το Γηροκομείο – Θα εξετάσω αν στέκει νομικά η τροπολογία που μας αφαιρεί την εποπτεία του

Την κυβερνητική απόφαση να μεταβιβαστεί η οικονομική εποπτεία του Γηροκομείου Αθηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχολίασε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ανεβάζοντας στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο από τη συνέντευξή του στο Action24 το βράδυ της Πέμπτης, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε:

«Tο Γηροκομείο είναι περιουσία όλων μας. Μας έφεραν προς εκποίηση 2 ακίνητα εκτός του Συμφώνου εξυγίανσης, για τα οποία μάλιστα δεν υπήρχαν πιστοποιημένες αποτιμήσεις και με τιμές, οι οποίες ήταν πολύ κάτω από την εμπορική αξία. Και είπα αυτό, δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Θα εξετάσω εάν η τροπολογία της Υπουργού, με την οποία μας αφαιρεί την εποπτεία του Γηροκομείου μπορεί να σταθεί και νομικά».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς ο Δήμος αρνήθηκε να δώσει έγκριση για εκποίηση ακίνητων «φιλέτων» του σωματείου «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών», που δεν περιλαμβάνονταν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης του Ιανουαρίου 2023.

