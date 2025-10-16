search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 00:41
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 23:23

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου – Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

16.10.2025 23:23
xaris doukas 665- new

Στην κυβερνητική απόφαση να μεταβιβαστεί η οικονομική εποπτεία του Γηροκομείου Αθηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Action 24 o Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς ο Δήμος αρνήθηκε να δώσει έγκριση για εκποίηση ακίνητων «φιλέτων» του σωματείου «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών», που δεν περιλαμβάνονταν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης του Ιανουαρίου 2023.

«Προχωρήσαμε με απόλυτη νομιμότητα στην εκποίηση των 9 ακινήτων για να πληρωθούν χρέη του Γηροκομείου και να ζουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι» τόνισε ο κ. Δούκας.

«Ξαφνικά μας έφεραν δύο ακίνητα εκτός συμφώνου προς εκποίηση, τα οποία είχαν τιμές κάτω από την εμπορική αξία και αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε. Αποτέλεσμα ήταν το Γηροκομείο να μην ανήκει πλέον στον Δήμο Αθηναίων.

Θα κοιτάξω και συνταγματικά την τροπολογία αν είναι εντάξει, θα δω αν και συνταγματικά μπορεί να σταθεί, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Όσον αφορά στο θέμα των αρμοδιοτήτων για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Δήμαρχος Αθηναίων συνέδεσε την κυβερνητική πρωτοβουλία με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι σπουδαίο μνημείο, μνήμης και διεκδίκησης, πρεπει να είναι ανοιχτό στο λαό, είναι ένα σύμβολο που δεν πρέπει να εργαλειοποιείται, τόνισε ο Χάρης Δούκας για να προσθέσει ότι εργαλειοποιήθηκε μετά την ηρωική προσπάθεια ενός πατέρα».

Υπάρχει απόλυτη σκοπιμότητα από την κυβέρνηση καθώς η τροπολογία έρχεται μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Όσον αφορά στα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών που είναι γραμμένα στο χώρο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι δεν πρέπει να σβηστούν, τουλάχιστον ως τη δίκη.

Κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο

Αναφερόμενος στην πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το συνέδριο ο κ. Δούκας άφησε αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν οι προτάσεις του για τις οργανωτικές επιτροπές, ενώ σημείωσε ότι έμαθε για τη σύνθεση των επιτροπών αυτών από τα μέσα ενημέρωσης. Ζήτησε δε από τον πρόεδρο του Κινήματος να συμπεριλάβει τα στελέχη που έχει προτείνει και να προχωρήσουν όλοι με ενότητα. Τάχθηκε υπέρ ενός ανοιχτού συνεδρίου που θα λάβει μεγάλες πολιτικές αποφάσεις, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει από τον κακό εαυτό του και τόνισε ότι πρέπει να γίνει ένα κάλεσμα στον προοδευτικό χώρο με στόχο το κόμμα να είναι πρώτο στις εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα επέστρεψε με αυτοπεποίθηση, μεταρρυθμίσεις και ανοιχτή οικονομία

MRB: 6 στους 10 λένε ναι σε εκδηλώσεις στον Άγνωστο Στρατιώτη – Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, το 32% θα ψήφιζε Καρυστιανού

Χρυσοχοΐδης: Σωστή και μετρημένη η απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sexoualiki_kakopoiisi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Ιωάννινα: Εκπαιδευτικός κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

opla 88767- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωβουλής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανίας Άμυνας

milutinov osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Θρυλική ανατροπή στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, 95-94 την Μακάμπι Τελ Αβιβ

zelenski 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

kyklwma elas
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστογράφων που διακινούσε παράνομα μετανάστες – Εισέπρατταν 8.000 ευρώ από κάθε άτομο, 5 συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

meshur-amsterdam-kurabiyesi-tarifi (1)
CUCINA POVERA

Τα διάσημα μπισκότα - σήμα κατατεθέν του φημισμένου αρτοποιείου στο Άμστερνταμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 00:39
sexoualiki_kakopoiisi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Ιωάννινα: Εκπαιδευτικός κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

opla 88767- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωβουλής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανίας Άμυνας

milutinov osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Θρυλική ανατροπή στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός, 95-94 την Μακάμπι Τελ Αβιβ

1 / 3