Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου – Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην κυβερνητική απόφαση να μεταβιβαστεί η οικονομική εποπτεία του Γηροκομείου Αθηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Action 24 o Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς ο Δήμος αρνήθηκε να δώσει έγκριση για εκποίηση ακίνητων «φιλέτων» του σωματείου «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών», που δεν περιλαμβάνονταν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης του Ιανουαρίου 2023.

«Προχωρήσαμε με απόλυτη νομιμότητα στην εκποίηση των 9 ακινήτων για να πληρωθούν χρέη του Γηροκομείου και να ζουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι» τόνισε ο κ. Δούκας.

«Ξαφνικά μας έφεραν δύο ακίνητα εκτός συμφώνου προς εκποίηση, τα οποία είχαν τιμές κάτω από την εμπορική αξία και αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε. Αποτέλεσμα ήταν το Γηροκομείο να μην ανήκει πλέον στον Δήμο Αθηναίων.

Θα κοιτάξω και συνταγματικά την τροπολογία αν είναι εντάξει, θα δω αν και συνταγματικά μπορεί να σταθεί, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Όσον αφορά στο θέμα των αρμοδιοτήτων για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Δήμαρχος Αθηναίων συνέδεσε την κυβερνητική πρωτοβουλία με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι σπουδαίο μνημείο, μνήμης και διεκδίκησης, πρεπει να είναι ανοιχτό στο λαό, είναι ένα σύμβολο που δεν πρέπει να εργαλειοποιείται, τόνισε ο Χάρης Δούκας για να προσθέσει ότι εργαλειοποιήθηκε μετά την ηρωική προσπάθεια ενός πατέρα».

Υπάρχει απόλυτη σκοπιμότητα από την κυβέρνηση καθώς η τροπολογία έρχεται μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Όσον αφορά στα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών που είναι γραμμένα στο χώρο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι δεν πρέπει να σβηστούν, τουλάχιστον ως τη δίκη.

Κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο

Αναφερόμενος στην πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το συνέδριο ο κ. Δούκας άφησε αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν οι προτάσεις του για τις οργανωτικές επιτροπές, ενώ σημείωσε ότι έμαθε για τη σύνθεση των επιτροπών αυτών από τα μέσα ενημέρωσης. Ζήτησε δε από τον πρόεδρο του Κινήματος να συμπεριλάβει τα στελέχη που έχει προτείνει και να προχωρήσουν όλοι με ενότητα. Τάχθηκε υπέρ ενός ανοιχτού συνεδρίου που θα λάβει μεγάλες πολιτικές αποφάσεις, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει από τον κακό εαυτό του και τόνισε ότι πρέπει να γίνει ένα κάλεσμα στον προοδευτικό χώρο με στόχο το κόμμα να είναι πρώτο στις εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα επέστρεψε με αυτοπεποίθηση, μεταρρυθμίσεις και ανοιχτή οικονομία

MRB: 6 στους 10 λένε ναι σε εκδηλώσεις στον Άγνωστο Στρατιώτη – Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, το 32% θα ψήφιζε Καρυστιανού

Χρυσοχοΐδης: Σωστή και μετρημένη η απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο