Απασφάλισε η Λατινοπούλου: «Ο Βελόπουλος είναι μπάρμπας που με χαρακτήρισε β@@@@τα»

Στην κόντρα της με τον Κυριάκο Βελόπουλο αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ.

Η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» υποστήριξε ότι ποτέ της δεν έχει κάνει επίθεση προς το μέρος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ενώ αντίθετα εκείνος έχει επιλέξει να την σχολιάζει συνεχώς, με την ίδια μάλιστα να τονίζει πως καμία γυναίκα δεν έχει βγει δημόσια να την στηρίξει. «Εγώ ποτέ δεν κάνω προσωπική επίθεση σε κανέναν. Τον έχω αποκαλέσει μπάρμπα και είναι, από τη στιγμή που βγαίνει και κάνει ότι γνωρίζει τα πάντα χωρίς αποδείξεις ποτέ. Το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει μία πολιτική επίθεση, χωρίς να με κρίνει πολιτικά.

Όταν βγαίνει και μιλάει, χαρακτηρίζοντάς με βίζιτα ενός ολιγάρχη, πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει κάποιος; Και φυσικά αυτό είναι κάτι που δε θα δείτε να το σηκώνει καμία από αυτές που υποτίθεται στηρίζουν το γυναικείο φύλο. Για αυτές όλες είναι απλά μία Δευτέρα».

Η επικεφαλής της Φωνής Λογικής απάντησε και για το πολυσυζητημένο πόθεν έσχες της, επισημαίνοντας πως «αυτές τις βλακείες τις ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μου που φυσικά ζορίστηκα και είμαι υπερήφανη. Για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε προφανώς υπήρχαν στερήσεις και θυσίες. Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι δε βγαίνω» κατέληξε η ευρωβουλευτής.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Κατσικάρης και Καρβουνιάρης αναλαμβάνουν τη γραμματεία του Τομέα Επικοινωνίας

Εκδήλωση για την πολιτική σταθερότητα και το εκλογικό σύστημα

Γεωργιάδης για την «Ιθάκη»: «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Τσίπρας»