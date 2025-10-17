Εκδήλωση για την πολιτική σταθερότητα και το εκλογικό σύστημα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση διοργανώνει την ερχενη εβδομάδα ο επιστημονικός σύλλογος «Αριστοτέλης Λάνσερ», με θέμα «Εκλογικό σύστημα και πολιτική σταθερότητα: αντιπροσωπευτικότης ή κυβερνησιμότητα;».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου, στις 7:30 το απόγευμα. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο πολιτικός επιστήμονας Χαράλαμπος Ανθόπουλος, ο συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής Παναγιώτης Κουσούλης και ο καθηγητής της Πολιτικής Κοινωνιολογίας Κώστας Ελευθερίου.
Όσοι πιστοί – και ενδιαφερόμενοι – προσέλθετε…
