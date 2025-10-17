Εκδήλωση για την πολιτική σταθερότητα και το εκλογικό σύστημα

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση διοργανώνει την ερχενη εβδομάδα ο επιστημονικός σύλλογος «Αριστοτέλης Λάνσερ», με θέμα «Εκλογικό σύστημα και πολιτική σταθερότητα: αντιπροσωπευτικότης ή κυβερνησιμότητα;».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου, στις 7:30 το απόγευμα. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο πολιτικός επιστήμονας Χαράλαμπος Ανθόπουλος, ο συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής Παναγιώτης Κουσούλης και ο καθηγητής της Πολιτικής Κοινωνιολογίας Κώστας Ελευθερίου.

Όσοι πιστοί – και ενδιαφερόμενοι – προσέλθετε…

Διαβάστε επίσης

Διπλωματικό ντόμινο με τους πρέσβεις σε Παρίσι, Ουάσιγκτον – Τι προκαλεί στο Μαξίμου

Ο Νότης Μηταράκης και το… αντάρτικο

Κατσάδα Κακλαμάνη σε Βελόπουλο