Ο Νότης Μηταράκης και το… αντάρτικο

Ο Νότης Μηταράκης το έχει κάνει μόδα αυτό με τα δείπνα στα οποία προσκαλεί βουλευτές της ΝΔ για να εκφράσουν ελεύθερα τις κριτικές τους διαθέσεις για την κυβερνητική πολιτική.

Προφανώς όμως βρίσκει και πρόσφορο έδαφος πέρα από… όρεξη που έχουν πολλοί βουλευτές για καλό φαί. Ή έστω για ακριβό φαί καθώς και η νέα σύναξη, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης έγινε στο Ψυχικό – δεν φημίζεται η περιοχή για φθηνά οικονομικά στέκια.

Βέβαια στο τραπέζι ήταν και ο νέος γενικός γραμματέας Μάξιμος Χαρακόπουλος, που κάπως «νομιμοποίησε» το δείπνο, ώστε να μην χαρακτηριστεί αντάρτικο.

Στην παρέα ήταν ο Γιάννης Οικονόμου, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Γιάννης Παππάς, ο Στέλιος Πέτσας, ο Λάκης Βασιλειάδης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Μακάριος Λαζαρίδης, η Μαρία Αντωνίου, η Μίνα Σκόνδρα, η Ζέτα Μακρή, η Σοφία Βούλτεψη και ο Στράτος Σιμόπουλος.

Κάποιος μάλιστα είπε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά τα καλύτερα έτσι λέγονται, ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση βρήκε τον ηγέτη της – στο πρόσωπο του Νότη.

Ο ίδιος ο Μηταράκης δεν ξέρω αν έχει τέτοια φιλοδοξία, αλλά ετούτη εδώ η στήλη καταδικάζει τα σχόλια τύπου «εάν ο Νότης είναι ο ηγέτης της ομάδας, ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο», που κυκλοφορούν.

