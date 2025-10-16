Το… πηγαδάκι Ανδρουλάκη – Κωνσταντοπούλου – Χαρίτση στη Βουλή

Ένα άκρως ενδιαφέρον πηγαδάκι σχημάτισαν στη Βουλή μετά το πέρας της τριτολογίας του πρωθυπουργού Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά εθεάθησαν να συνομιλούν χαμηλόφωνα, στο περιστύλιο, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας όπου εξελισσόταν η προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για τα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στην παρέα προστέθηκε λίγο αργότερα και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης με τους τρεις τους να συνεχίζουν την κουβέντα που είχαν αρχίσει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ότι «μέσα» φέρεται να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ παρότι ο Σωκράτης Φάμελλος απουσίαζε από τις βραδινές ζυμώσεις.

Πάντως, από το ΠΑΣΟΚ διαρρέεται ότι όταν είναι να ληφθεί κοινή πρωτοβουλία το ανακοινώνουν.

