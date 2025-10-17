search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.10.2025 08:43

Ο Λεμπέσης και η Νομαρχιακή του Βόρειου Τομέα

nea_dimokratia_new

Πέρασε λίγο στα ψιλά – με τη σύγκρουση κορυφής στη Βουλή – αλλά χθες η ΝΔ ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώτης Λεμπέσης αναλαμβάνει θέση αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος κι έτσι γίνεται ο τρίτος αναπληρωτής του Κώστα Σκρέκα.

Η στήλη παραξενεύτηκε με αυτή την εξέλιξη – ο Σκρέκας δεν φαίνεται να έχει ανάγκη από τόσους αναπληρωτές – οπότε έψαξε να μάθει αν υπάρχει κάποιο… ντεσού πίσω από την αναβάθμιση του πρώην αντιπροέδρου της ΟΝΝΕΔ.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Π. Λεμπέσης ήθελε να βάλει υποψήφιος για πρόεδρος της Νομαρχιακής του κόμματος στον Βόρειο Τομέα, όπου, ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα που έχει κομματικό οφίτσιο υπάρχει ασυμβίβαστο, οπότε τέρμα η υποψηφιότητα.

Να, κάτι τέτοια γίνονται και ο Σκρέκας τρέχει πάνω-κάτω ανά τη χώρα, για να βάλει κάποια τάξη ενόψει των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη των διοικήσεων των ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ, μέσα στο Νοέμβριο.

