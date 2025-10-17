Η απάντηση του Μαξίμου στη συμπόρευση Καραμανλή – Σαμαρά: Ποιους «έδειξε» ο πρωθυπουργός ως«ψευτοπατριώτες»

Η σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης που εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, παρουσία μάλιστα του Αντώνη Σαμαρά, ενόχλησε ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, καθώς η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η ΝΔ είναι η εικόνα ενός κόμματος που βρίσκεται σε αποδρομή.

Όσο και εάν τις πρώτες ώρες τα κυβερνητικά στελέχη επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις λέγοντας ότι οι αναφορές του Κώστα Καραμανλή αφορούσαν την αντιπολίτευση, τα όσα είπε χθες στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξαν ότι στην ηγετική ομάδα της κυβέρνησης υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, αλλά και εκνευρισμός για τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Βουλή αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής μίλησε για «ψευτοπατριώτες, που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους».

Προφανώς, η αναφορά αυτή δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο πρωθυπουργός με αυτή του την αναφορά στόχευε ευθέως προς την πλευρά Σαμαρά – Καραμανλή.

Γαλάζια στελέχη έλεγαν ότι με έμμεσο τρόπο ο πρωθυπουργός απάντησε σε όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής για τον κίνδυνο πολιτικής, θεσμικής, ακόμη και εθνικής κρίσης.

«Αναρωτιέμαι: Γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών; Θέλουμε φουρτούνες, ατυχήματα και εντάσεις; Θα συνιστούσα μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους», σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας με τον τρόπο του στις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού, που μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «κρίση απονομιμοποίησης», για ρήξη με την κοινωνία και προέβλεψε «μείζονα πολιτική κρίση».

Να σημειώσουμε ότι ο Κώστας Καραμανλής στην προχθεσινή του ομιλία περισσότερο επικεντρώθηκε στα θεσμικά θέματα, παρά στην εξωτερική πολιτική, σε άλλες παρεμβάσεις του, ωστόσο, έχει ασκήσει κριτική στην στάση που κρατάει η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα.

Η αλήθεια είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει ενοχληθεί περισσότερο από το μέτωπο που έχουν δημιουργήσει οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Η χειραψία Καραμανλή -Σαμαρά στην Παλαιά Βουλή και τα χαμόγελα που περίσσεψαν δείχνει ότι πλέον οι δύο πλευρές ομονοούν σε διάφορα θέματα. Μπορεί όχι σε όλα, αλλά σε αρκετά και οπωσδήποτε στα εθνικά και τα θεσμικά.

Η συμπόρευση των δύο πρώην πρωθυπουργών ενοχλεί την κυβέρνηση, γιατί γύρω από τα πρόσωπα τους συστρατεύεται η παραδοσιακή δεξιά. Δηλαδή, ένα κομμάτι της ΝΔ που διαφωνεί με την κεντροδεξιά στροφή του κυβερνώντος κόμματος.

Οι δε παρεμβάσεις των κ.Καραμανλή και Σαμαρά εμφανίζουν τον πρωθυπουργό να είναι υπό επιτροπεία με τους δύο πρώην να βάζουν τις κόκκινες γραμμές, για το πώς πρέπει να κινείται το κόμμα σε μία σειρά από ζητήματα.

Παράλληλα, το γεγονός ότι πληθαίνουν τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά κάνει το Μέγαρο Μαξίμου να είναι ακόμα πιο νευρικό απέναντι σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις από την πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι με τον τρόπο τους δείχνουν σε κάποιους ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις πιο συμβατές με το αφήγημα ενός δεξιού κόμματος.

