search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 20:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 19:24

Θερμή χειραψία Σαμαρά – Καραμανλή στην παλαιά Βουλή

15.10.2025 19:24
6691507-2

Το «παρών» έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας που ανέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

Ο κ. Σαμαράς παρευρέθηκε στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή και μαζί του είχε μία θερμή χειραψία.

«Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε» του είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος διέκοψε την ομιλία του για να τον υποδεχτεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός προ ημερών επέλεξε να μην παραστεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρ. Στυλιανίδη, στην οποία μίλησε ο Κ. Μητσοτάκης και πως ήταν «προσωπική επιλογή», όπως έλεγαν συνεργάτες του.

Διαβάστε επίσης:

Nέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Ποιοι δίνουν το παρών στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη

Τέμπη: Συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» για την πάνω πλατεία – Για διχασμό μιλά το ΠΑΣΟΚ, για ευτελή παιχνίδια η κυβέρνηση

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» Βάρρα κατά Βορίδη: «Αλλάζει διαρκώς το αφήγημά του» – Τι απαντά στο email του πρώην υπουργού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios-erotas-new
MEDIA

Μούσι, καλιμαύχι και πάθη «στο θεό» της τηλεθέασης την Τρίτη (14/10)

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Αμετακίνητος ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης και την Τρίτη (14/10)

anapiries
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς επηρεάζουν οι έμφυλες ανισότητες τους ανθρώπους με αναπηρίες – Στοιχεία που προβληματίζουν

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρελάνς του Παναθηναϊκού με Τετέι και Παντελίδη από την Κηφισιά: Η μεταγραφική κίνηση – έκπληξη

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 20:29
agios-erotas-new
MEDIA

Μούσι, καλιμαύχι και πάθη «στο θεό» της τηλεθέασης την Τρίτη (14/10)

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Αμετακίνητος ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης και την Τρίτη (14/10)

anapiries
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς επηρεάζουν οι έμφυλες ανισότητες τους ανθρώπους με αναπηρίες – Στοιχεία που προβληματίζουν

1 / 3