Θερμή χειραψία Σαμαρά – Καραμανλή στην παλαιά Βουλή

Το «παρών» έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας που ανέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
Ο κ. Σαμαράς παρευρέθηκε στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή και μαζί του είχε μία θερμή χειραψία.
«Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε» του είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος διέκοψε την ομιλία του για να τον υποδεχτεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός προ ημερών επέλεξε να μην παραστεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρ. Στυλιανίδη, στην οποία μίλησε ο Κ. Μητσοτάκης και πως ήταν «προσωπική επιλογή», όπως έλεγαν συνεργάτες του.
