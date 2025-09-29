Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ελάχιστα έως μηδαμινά εισοδήματα δήλωσε για το οικονομικό έτος 2023 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη δήλωσή της η κα Λατινοπούλου δήλωσε ετήσιο εισόδημα μόλις 3000 ευρώ. Συγκεκριμένα σΣτο Πόθεν Έσχες ανεφερε ότι είχε εισόδημα απο επιχειρηματική δραστηριοότητα 3.001,68 ευρώ.
Σύμφωνα με το βιογραφικό της η κα Λατινοπουλου σπούδασε νομική στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας πτυχίο το 2017. Προφανώς δεν άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, ενώ η ιδια έχει αναφέρει ότι έχει εργαστεί στο παρελθόν ως ραδιοφωνική παραγωγός.
