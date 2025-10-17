Γεωργιάδης για την «Ιθάκη»: «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Τσίπρας»

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg ότι ο τίτλος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που θα κυκλόφορήσει το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου, θα είναι «Ιθάκη».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ά. Γεωργιάδης θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός διέπραξε γκάφα, συνδέοντας τον τίτλο του βιβλίου του με τις ολιγοήμερες διακοπές που πήγε με θαλαμηγό στο Ιόνιο, λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι.

Συγκεκριμένα, έγραψε ότι «από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο Α. Τσίπρας. Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως “Ιθάκη” ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του… τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος… Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις… η είδηση επισυνάπτεται και από το έγκριτο «Το Βήμα» για να μαθαίνουν οι νεώτεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι…».

Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras . Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο… pic.twitter.com/EulCLAqAka October 17, 2025

Διαβάστε επίσης

Ο Λεμπέσης και η Νομαρχιακή του Βόρειου Τομέα

Ο Νότης Μηταράκης και το… αντάρτικο

Σε… ντιμπέιτ καλεί τον Τσίπρα ο Κασσελάκης