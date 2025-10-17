Γεωργιάδης για την «Ιθάκη»: «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Τσίπρας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg ότι ο τίτλος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που θα κυκλόφορήσει το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου, θα είναι «Ιθάκη».
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ά. Γεωργιάδης θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός διέπραξε γκάφα, συνδέοντας τον τίτλο του βιβλίου του με τις ολιγοήμερες διακοπές που πήγε με θαλαμηγό στο Ιόνιο, λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι.
Συγκεκριμένα, έγραψε ότι «από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο Α. Τσίπρας. Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως “Ιθάκη” ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του… τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος… Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις… η είδηση επισυνάπτεται και από το έγκριτο «Το Βήμα» για να μαθαίνουν οι νεώτεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι…».
Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras . Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο… pic.twitter.com/EulCLAqAka— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 17, 2025
Διαβάστε επίσης
Ο Λεμπέσης και η Νομαρχιακή του Βόρειου Τομέα
Ο Νότης Μηταράκης και το… αντάρτικο
Σε… ντιμπέιτ καλεί τον Τσίπρα ο Κασσελάκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.