18.10.2025 11:58

Ο Άδωνις, το λίφτινκ, το μπότοξ και οι κρέμες

18.10.2025 11:58
Απάντηση στις φήμες για την αλλαγή της εμφάνισής του έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ομιλία του σε συνέδριο για την υγεία και τα φάρμακα.

«Εγώ δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά έχουν πάει είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ, δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ, όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες (…) που είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο. Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε επί αισθητικής φύσεως θα σας τις λύσω», είπε ο υπουργός Υγείας.

afganistan stratos 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες σήμερα στη Ντόχα

liriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με την «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι η επίσημη έναρξη της σεζόν για τη Λυρική

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ισραηλινού ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

