Ο Άδωνις, το λίφτινκ, το μπότοξ και οι κρέμες

Απάντηση στις φήμες για την αλλαγή της εμφάνισής του έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ομιλία του σε συνέδριο για την υγεία και τα φάρμακα.

«Εγώ δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά έχουν πάει είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ, δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ, όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες (…) που είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο. Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε επί αισθητικής φύσεως θα σας τις λύσω», είπε ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Δένδιας κουβαλάει πολλή δυσαρέσκεια στις βαλίτσες του

Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον – Τι συζήτησαν

Απασφάλισε η Λατινοπούλου: «Ο Βελόπουλος είναι μπάρμπας που με χαρακτήρισε β@@@@τα»