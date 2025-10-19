Δικαιοσύνη ζητούν πάνω απ’ όλα οι συγγενείς των θυμάτων

Μια λύση για το ζήτημα των ονομάτων των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, που σήμερα βρίσκονται γραμμένα στις πλάκες της πλατείας μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, πρότεινε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM και αφού τόνισε ότι «θα πρέπει επιτέλους το πολιτικό μας σύστημα και τα κόμματα να καθίσουμε και να δούμε το θέμα της τιμής αυτών των παιδιών κάτω από ένα ενιαίο πρίσμα», πρότεινε «να φτιάξουμε ένα ωραίο μνημείο στο κέντρο της Αθήνας, γιατί προφανώς αυτό που έφτιαξε ο κ. Δούκας δεν εκφράζει τους γονείς, βλέπω ότι δεν το έχουν βάλει στη συζήτηση. Να ονοματίσουμε μια λεωφόρο, έναν δρόμο μεγάλο για αυτά τα παιδιά».

Βέβαια, να θυμίσουμε εδώ ότι οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα δικαιοσύνη. Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε.

