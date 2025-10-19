search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2408
16/10/2025
19.10.2025 08:13

Δικαιοσύνη ζητούν πάνω απ’ όλα οι συγγενείς των θυμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2408
16/10/2025
19.10.2025 08:13
syntagma_tempi_new

Μια λύση για το ζήτημα των ονομάτων των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, που σήμερα βρίσκονται γραμμένα στις πλάκες της πλατείας μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, πρότεινε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM και αφού τόνισε ότι «θα πρέπει επιτέλους το πολιτικό μας σύστημα και τα κόμματα να καθίσουμε και να δούμε το θέμα της τιμής αυτών των παιδιών κάτω από ένα ενιαίο πρίσμα», πρότεινε «να φτιάξουμε ένα ωραίο μνημείο στο κέντρο της Αθήνας, γιατί προφανώς αυτό που έφτιαξε ο κ. Δούκας δεν εκφράζει τους γονείς, βλέπω ότι δεν το έχουν βάλει στη συζήτηση. Να ονοματίσουμε μια λεωφόρο, έναν δρόμο μεγάλο για αυτά τα παιδιά».

Βέβαια, να θυμίσουμε εδώ ότι οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα δικαιοσύνη. Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε.

