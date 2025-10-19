Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνέσετ (ισραηλινή Βουλή), ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν γύρισε προς το μέρος του Ισραηλινού Προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ και ρώτησε: «Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν χορηγείτε αμνηστία στον Νετανιάχου; Πούρα και λίγη σαμπάνια… Ποιος στο καλό νοιάζεται;».

Τον Μάιο του 2020, ο Νετανιάχου κατηγορήθηκε για χρηματισμό, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης σε τρεις διακεκριμένες υποθέσεις, γνωστές ως Case 1000, Case 2000 και Case 4000. Όπως αναφέρει το Reuters, στην Case 1000 κατηγορείται ότι δέχτηκε ακριβά δώρα, όπως πούρα, σαμπάνιες και κοσμήματα αξίας περίπου 210.000 δολαρίων από επιχειρηματίες, με αντάλλαγμα πολιτική εύνοια.

Οι άλλες υποθέσεις σχετίζονται με συμφωνίες με μέσα ενημέρωσης για θετικό ή ευνοϊκό δημοσιογραφικό κάλυμμα και με ρυθμιστικές αποφάσεις, που φέρονται να έδωσαν οικονομικά πλεονεκτήματα σε επιχειρηματίες.

Δεν γνωρίζουμε αν ο Ισραηλινός Πρόεδρος θα δώσει χάρη στον Νετανιάχου, αλλά, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει προηγουμένως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να δικασθεί και να του επιβληθεί ποινή. Να σημειώσουμε ότι ο Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες και τις θεωρεί πολιτικά υποκινούμενες.

Τον Σεπτέμβριο, το δικαστήριο αποφάσισε την αύξηση των συνεδριάσεων σε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, με τρεις από αυτές να περιλαμβάνουν την κατάθεση του Νετανιάχου, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Το Ισραήλ δεν έχει ένα ενιαίο γραπτό Σύνταγμα, ούτε φυσικά νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αντ’ αυτού, έχει ένα σύστημα «Οργανωτικών Νόμων» (Basic Laws), οι οποίοι λειτουργούν ως θεμέλιο του κράτους και καθορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις εξουσίες των θεσμών και τη διακυβέρνηση…

