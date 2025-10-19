Ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο στο Tiktok (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να βλέπουμε έναν πρώην υπουργό να διαφημίζει κάποια επιχείρηση.
Αυτόν τον «ρόλο» ανέλαβε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος μέσω TikTok, διαφήμισε ένα γυμναστήριο στο Παγκράτι.
Σε ρόλο… influencer, ο πρώην υπουργός φαίνεται να κάνει βάρη και άλλες ασκήσεις μέσα στο γυμναστήριο, όπου εξηγεί μέσα από ερωτήσεις που του κάνει μία «δημοσιογράφος» για τις ανάγκες του βίντεο, τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο εργαστήριο.
Την ίδια ώρα, κάνει ασκήσεις με σχοινιά, ποδήλατο και καθίσματα, δείχνοντας ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τον χώρο.
Δείτε το βίντεο:
@marksgroundathens Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τι κάνει το Mark’s Ground Athens να ξεχωρίζει – τη φιλοσοφία, την ενέργεια και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προπόνηση! 💪🏼 Γιατί εδώ, δεν έρχεσαι απλώς να γυμναστείς, γίνεσαι κομμάτι μιας ομάδας που σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα! 🙌🏼 #marksground #marksgroundathens #review #athens #gym ♬ original sound – Mark’s Ground Athens
