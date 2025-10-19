Ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο στο Tiktok (video)

Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να βλέπουμε έναν πρώην υπουργό να διαφημίζει κάποια επιχείρηση.

Αυτόν τον «ρόλο» ανέλαβε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος μέσω TikTok, διαφήμισε ένα γυμναστήριο στο Παγκράτι.



Σε ρόλο… influencer, ο πρώην υπουργός φαίνεται να κάνει βάρη και άλλες ασκήσεις μέσα στο γυμναστήριο, όπου εξηγεί μέσα από ερωτήσεις που του κάνει μία «δημοσιογράφος» για τις ανάγκες του βίντεο, τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Την ίδια ώρα, κάνει ασκήσεις με σχοινιά, ποδήλατο και καθίσματα, δείχνοντας ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τον χώρο.

Δείτε το βίντεο:

