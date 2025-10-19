search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 22:24
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.10.2025 19:55

Ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο στο Tiktok (video)

19.10.2025 19:55
Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να βλέπουμε έναν πρώην υπουργό να διαφημίζει κάποια επιχείρηση.

Αυτόν τον «ρόλο» ανέλαβε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος μέσω TikTok, διαφήμισε ένα γυμναστήριο στο Παγκράτι.


Σε ρόλο… influencer, ο πρώην υπουργός φαίνεται να κάνει βάρη και άλλες ασκήσεις μέσα στο γυμναστήριο, όπου εξηγεί μέσα από ερωτήσεις που του κάνει μία «δημοσιογράφος» για τις ανάγκες του βίντεο, τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Την ίδια ώρα, κάνει ασκήσεις με σχοινιά, ποδήλατο και καθίσματα, δείχνοντας ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τον χώρο.

Δείτε το βίντεο:

@marksgroundathens Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τι κάνει το Mark’s Ground Athens να ξεχωρίζει – τη φιλοσοφία, την ενέργεια και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προπόνηση! 💪🏼 Γιατί εδώ, δεν έρχεσαι απλώς να γυμναστείς, γίνεσαι κομμάτι μιας ομάδας που σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα! 🙌🏼 #marksground #marksgroundathens #review #athens #gym ♬ original sound – Mark’s Ground Athens

ΚΟΣΜΟΣ

Σε σοκ η Άγκυρα με τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα – Τον συνεχάρη ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη της περιοχής στη Τουρκία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: «Πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα των βουλευτών σας από το 2019;»

ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και τελειώνει με 28αρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

