Πιερρακάκης από τη Σύνοδο του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον: «Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα» (Video)

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με φωτογραφίες από τις επαφές που είχε στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο βίντεο παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τις συναντήσεις του με ξένους ομολόγους του και εκπροσώπους οικονομικών θεσμών.

Ο υπουργός συνοδεύει το υλικό με μήνυμα που αποτυπώνει το βασικό μήνυμα της ελληνικής οικονομικής πολιτικής: «Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας ότι, όταν οι μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται, η εμπιστοσύνη επιστρέφει — και, μαζί της, επιστρέφουν οι ευκαιρίες για όλους».

