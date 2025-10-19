«Υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», απαντά ο Γεραπετρίτης στον Φιντάν για το SAFE

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» τονίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν.

Ο Γιώργος Ιεραπετρίτης υπογραμμίζει πως «από τις αρχές αυτές» η χώρα «δεν πρόκειται να αποστεί» και διαμηνύει πως «όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές».

«Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», καταλήγει.

Οι προκλητικές δηλώσεις Φιντάν

Χθες, ο τούρκος ΥΠΕΞ προχώρησε σε νέες επικριτικές δηλώσεις για την Ελλάδα αναφορικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση της Ελλάδας στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πως ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα» και επισήμανε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.

Προέτρεψε μάλιστα τη γειτονική χώρα να φέρει «την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη αμέσως», υπονοώντας την ανάγκη για επαναφορά της συζήτησης για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, που «είναι κρίσιμα για την ευρωπαϊκή σταθερότητα».

YUNANİSTAN'IN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN SAFE PROGAMI'NA GİRMESİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ



Hakan Fidan: "Yunan siyaseti, Anti-Türk durumu üzerinden besleniyor. İçeride bir hata oldu, hemen Türkiye'yi gündeme getir.



SAFE Programı'na gelince, burada tabii Yunanistan Başbakanı'nın,… pic.twitter.com/T8ml4tACIE — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) October 18, 2025

Προειδοποίησε μάλιστα πως οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μίας χώρας, αλλά να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια.

Ο τούρκος ΥΠΕΞ επανέφερε τη συζήτηση για τη στάση της Τουρκίας το 1980, όταν αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετά την αποχώρησή της το 1974.

«Η Τουρκία τότε είπε “εντάξει” και αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας, ενώ θα μπορούσε να αρνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και πήρε την απόφαση με γνώμονα τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πως η Τουρκία αναμένει από την Ελλάδα να επιδείξει, σημερα, την ίδια στρατηγική ωριμότητα, καθώς οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν περιορίζονται μόνο στις υποθετικές διαφορές των δύο χωρών.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η χώρα του θα συμμετάσχει στην επερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα με τον έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

