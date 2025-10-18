search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 20:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 18:32

Στέφανος Κασσελάκης: Η απάντηση για τη συνομιλία με την Τζάκρη

18.10.2025 18:32
kasselakis new

Με δηκτικό τρόπο απαντά ο Στέφανος Κασσελάκης «στα τρολ της Blue Skies» και «στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου» για τη συνομιλία του στο what’s με την αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη.

«Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies – αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; – ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου – αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας; Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη. Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα», σημειώνει και απευθυνόμενος σε όσους ειρωνεύονται τη Θεοδώρα Τζάκρη διαμηνύει μεταξύ άλλων: «μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε».

«Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ – Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

Μαρινάκης κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» η αποχώρησή της από τηλεοπτικό πλατό

Δημοσκόπηση GPO: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα κρίνει τις επόμενες εκλογές – Τι λένε οι Έλληνες για κόμματα Σαμαρά, Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foinikounta new
Χωρίς κατηγορία

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Τετράωρη κατάθεση του επιχειρηματία που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το έγκλημα – Τι είπε στην ανακρίτρια

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια υπό τον φόβο «νέου Τσερνομπίλ»

sfp1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2: Το καθάρισε από… τα αποδυτήρια ο Ελ Κααμπί

atromitos_palaistini_main
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: «Για τυπικούς λόγους η σύλληψη του προέδρου μας», λέει ο Ατρόμητος

alexandra_nikolaidou
LIFESTYLE

Χρυσικού για την απώλεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Ήταν πολλά περισσότερα από σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 20:25
foinikounta new
Χωρίς κατηγορία

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Τετράωρη κατάθεση του επιχειρηματία που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το έγκλημα – Τι είπε στην ανακρίτρια

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια υπό τον φόβο «νέου Τσερνομπίλ»

sfp1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2: Το καθάρισε από… τα αποδυτήρια ο Ελ Κααμπί

1 / 3