Στέφανος Κασσελάκης: Η απάντηση για τη συνομιλία με την Τζάκρη

Με δηκτικό τρόπο απαντά ο Στέφανος Κασσελάκης «στα τρολ της Blue Skies» και «στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου» για τη συνομιλία του στο what’s με την αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη.

«Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies – αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; – ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου – αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας; Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη. Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα», σημειώνει και απευθυνόμενος σε όσους ειρωνεύονται τη Θεοδώρα Τζάκρη διαμηνύει μεταξύ άλλων: «μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε».

«Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο», καταλήγει στην ανάρτησή του.

