ΠΑΣΟΚ: Πιέζει τη ΝΔ προς τα (ακρο)δεξιά με στόχο το Κέντρο – Οι αναφορές σε Καραμανλή, Σαμαρά, Δένδια

«Επί είκοσι τρεις ημέρες έπαιζαν τα ρέστα τους για να μη γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Ρούτσι, την ώρα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση και μιλούσε για ενδεχόμενη καθυστέρηση της δίκης. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί εθνικά μνημεία για να διαιρέσει τους Έλληνες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο» είπε για την τροπολογία που φέρνει την Τρίτη στη Βουλή η κυβέρνηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η κυβέρνηση κάνει αυτή την κίνηση προκειμένου να απευθυνθεί στο 18% των ψηφοφόρων που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις επιλέγουν κόμματα στα δεξιά της. «Από το 30%-32% ένα μέρος ψηφίζει την ΝΔ, ένα μέρος ψηφίζει Λατινοπούλου ή Βελόπουλο. Το άγχος της κυβέρνησης, είναι πως θα συνομιλήσει με αυτά τα ακροατήρια», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Με αυτά τα δεδομένα βλέποντας δεξιά στροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται να ανεβάσουν τους τόνους στο τέρμα και να συγκρουστούν μετωπικά μαζί του, πλήρως αντίθετοι με την τροπολογία για περιορισμό των διαδηλώσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Παράλληλα εκτιμούν ότι το θέμα αυτό πήρε τόση έκταση σε αυτή την συγκυρία γιατί στο Μαξίμου ήθελαν να παγιδέψουν τον Νίκο Δένδια αποδίδοντας του ευθύνες ώστε να διαχειριστεί την δύσκολη κατάσταση, βλέποντας τον ως δελφίνο που απειλεί την παραμονή Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο σε όλες τους τις τοποθετήσεις τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα αυτό μετατρέπεται σε αφορμή εσωκομματικών ξεκαθαρισμάτων της ΝΔ, προκειμένου να αναδείξουν και να δημιουργήσουν ρωγμές στο εσωτερικό της. Η συγκυρία άλλωστε για την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δείχνει ιδανική για αυτή την στρατηγική καθώς έχουν προηγηθεί οι αιχμές Καραμανλή κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και η πλήρης ρήξη με τον Αντώνη Σαμαρά που απουσιάζοντας από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη έδειξε ότι δεν επιθυμεί να βρίσκεται στο ίδιο πλάνο με τον Πρωθυπουργό.

Στο κλίμα ισχυρής πόλωσης που θα δημιουργηθεί με αφορμή την τροπολογία την Τρίτη στο ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν να συντηρηθεί η εικόνα διπόλου Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη περιορίζοντας τον χώρο για τον Αλέξη Τσίπρα. Στόχος είναι η προσέγγιση όσων περισσότερων ψηφοφόρων εκφράζουν αντικυβερνητικά αντανακλαστικά. Η δεξαμενή αυτή σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι τεράστια, «το 70% της κοινωνίας τρομάζει με το ενδεχόμενο νέας εκλογής του κ. Μητσοτάκη», σημειώνουν.

Παράλληλα προσπαθώντας να χαμηλώσουν τους τόνους μετά την σκληρή κριτική που άσκησε ο Χάρης Δούκας για αποκλεισμούς στελεχών που πρόσκεινται στην εσωκομματική αντιπολίτευση από τα κορυφαία όργανα του ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου, αποφεύγουν τις σκληρές απαντήσεις. Ωστόσο δεν λείπουν και οι αιχμές, ο Νίκος Μήλης από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη σημείωσε: «αυτή η κριτική καλό είναι να μένει στα όργανα και όχι να γίνεται

δημοσίως ώστε να την χρησιμοποιούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι».

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται οι πρώτες συνεδριάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα ορίσουν την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου. Σε περίπτωση που πάρει νέα παράταση θα υπάρξει σκληρή κριτική στην ηγεσία από στελέχη φέρνοντας νέο κύκλο εσωστρέφειας, για αυτόν ακριβώς τον λόγο όλο και περισσότεροι υποστηρίζουν την επιτάχυνση των διαδικασιών.

