ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 17:53
23.04.2026 17:25

Κυριακή Μάλαμα: «Τι συμβαίνει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής; Βροχή παραιτήσεων χωρίς κάποια επίσημη εξήγηση»

23.04.2026 17:25
Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία και τη θεσμική αξιοπιστία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, θέτει με κοινοβουλευτική της ερώτηση η ανεξάρτητη βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα, μετά τη βροχή παραιτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και τις σχετικές δημοσιευμένες αποφάσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταγράφονται διαδοχικές αποχωρήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και άμεσες αντικαταστάσεις τους με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας, χωρίς να παρατίθεται καμία δημόσια αιτιολόγηση για τους λόγους των παραιτήσεων.

Κατά την κυρία Μάλαμα, “οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ουδέτερες ούτε χρονικά αδιάφορες. Συμπίπτουν με μια περίοδο έντονων προβλημάτων και αμφισβήτησης γύρω από την εφαρμογή του λεγόμενου «πολλαπλού βιβλίου» — μιας επιλογής που συνοδεύεται ήδη από ενστάσεις, καταγγελίες και σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Την ίδια στιγμή, παρατηρούνται μεταβολές στη σύνθεση διοικήσεων και σε άλλους εποπτευόμενους φορείς, όπως ο ΕΟΠΠΕΠ, ενισχύοντας την εικόνα ευρύτερης διοικητικής αστάθειας σε κρίσιμους θεσμούς που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική πολιτική”.

Η Κυριακή Μάλαμα ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από την Υπουργό Παιδείας:

  • για τους λόγους των παραιτήσεων,
  • για το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων,
  • και για το πώς διασφαλίζεται στην πράξη η επιστημονική ανεξαρτησία του ΙΕΠ.

Όπως επισημαίνεται, η απουσία επίσημης αιτιολόγησης, σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη λειτουργία του βασικού επιστημονικού συμβούλου της Πολιτείας για την εκπαίδευση

Η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με σιωπή και αδιαφάνεια. σημειώνει η βουλευητής Χαλκιδικής, προσθέτοντας ότι οι θεσμοί δεν είναι «μαύρα κουτιά» και η δημόσια λογοδοσία δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση της κυβέρνησης.

