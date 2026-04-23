Ανδρουλάκης: «Ξέπλυμα» και «ντιλάρισμα» Μαξίμου με τους «13» σε δημόσια θέα – «Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας» απαντά το Μαξίμου

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Βουλή με φόντο τα όσα είπε η Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών, και τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη μία μέρα μετά την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που βρίσκονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, έκανε λόγο για «χυδαίο ντιλάρισμα» και «ντιλάρισμα σε δημόσια θέα».

Παραπέμποντας στην αναφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Κοβέσι, ότι «κουράστηκε να ακούει ότι έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως ο Παύλος Μαρινάκης λίγο μετά την επιβεβαίωσε. Επιβεβαίωσε, είπε, «ότι δεν αλλάζετε και ότι έτσι θα συνεχίσουν τα πράγματα, με διαφθορά και ατιμωρησία».

Και συνέχισε: «Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς το ντιλάρισμα μεταξύ του Μαξίμου και βουλευτών που είναι στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ντιλάρισμα σε δημόσια θέα». Πριν καν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της ΝΔ φτάσουν από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, τόνισε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σπεύδει και λέει «ότι έχει το ελευθέρας για κάθοδο στις επόμενες εθνικές εκλογές, δηλαδή πόσο πιο προκλητικοί. Πριν καν αποφανθεί η δικαιοσύνη, πριν φθάσουν οι δικογραφίες στη Δικαιοσύνη εσείς έχετε καθαρίσει, θα είστε υποψήφιοι όποιο αποτέλεσμα κι αν έχει η δικαιοσύνη και η έρευνά της».

«Σέβεστε τον ελληνικό λαό, τους θεσμούς τις αποφάσεις της δικαιοσύνης όταν κάνετε τέτοιο ξέπλυμα, τέτοιο ντηλάρισμα;» διερωτήθηκε ρητορικά.

«Είστε αμετανόητοι, είστε επικίνδυνοι για αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή και η ήττα της ΝΔ» είπε, προσθέτοντας «Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όσοι στηρίζουν το Μαξίμου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς κανένα κόστος». Και συνέστησε: «Αφήστε λοιπόν να κρίνει η δικαιοσύνη ποιοι έχουν παρανομήσει εις βάρος του λαού και μετά τους βάζετε στα ψηφοδέλτιά σας».

Εξαιτίας Λαζαρίδη και «13» ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα

Ακολούθως, και αναφερόμενος στην οικονομία και τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός ειρωνεύτηκε την κυβέρνηση λέγοντας:

«Θα σας πει και “ευχαριστώ” ο λαός, επειδή έδωσε χθες ο πρωθυπουργός ψίχουλα από τους φόρους του. Το “ευχαριστώ” του λαού είναι για τον κύριο Λαζαρίδη και τους 13 βουλευτές. Εξαιτίας τους, για να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος ανακοίνωσε τα μέτρα ο πρωθυπουργός», ανέφερε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις τρεις τροπολογίες του κόμματός του για τις τράπεζες, κάνοντας λόγο για δέσμη μέτρων με τον πολίτη στο επίκεντρο.

Προηγουμένως, κατήγγειλε πως η κυβέρνηση βγάζει υπερκέρδη από τους φόρους λόγω της ακρίβειας και στη συνέχεια επιστρέφει ένα μέρος τους στην κοινωνία όταν περνά πολιτική κρίση και βλέπει πτώση στις δημοσκοπήσεις.

Κόντρα με Θεοδωρικάκο για το «ρουσφέτι»

Το λόγο πήρε για να απαντήσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ο οποίος κατήγγειλε επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της παράταξης της ΝΔ θέτοντας το ερώτημα «επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι; Μην παριστάνει κανείς μας τον αθώο. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ρουσφέτι;». Τόνισε επιπλέον πως οι «13» ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους ώστε να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Επανερχόμενος, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ρουσφέτι πράγματι υπήρχε και παλαιότερα, τονίζοντας ωστόσο πως δεν θα δεχθεί συμψηφισμούς. «Έχουν κοντά ποδάρια οι συμψηφισμοί. Ναι προφανώς υπήρχε ρουσφέτι και υπάρχει, δεν το εφηύρε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι και δεν δέχομαι κανένα συμψηφισμό που επιχειρείτε να κάνετε!», ανέφερε σε υψηλούς τόνους.

«Πάρτε πίσω ότι είμαστε διεφθαρμένοι, είναι βαριά αλαζονική συμπεριφορά να επιτίθεστε συλλήβδην στην παράταξη της ΝΔ», ανταπάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Κάλεσε δε τον Νίκο Ανδρουλάκη εάν έχει συγκεκριμένα στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς να απευθυνθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να επιληφθεί η Δικαιοσύνη, καθώς «η συνωμοσιολογία δεν οδηγεί πουθενά». Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται τη Δικαιοσύνη και το θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας,.

Μαρκόπουλος σε Ανδρουλάκη: Πάθατε Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Πολάκη

Τα περί «ντιλαρίσματος» σχολίασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, κάνοντας λόγο για «ατόπημα» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως τον κατηγόρησε, προσπάθησε να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη. «Δεν ξέραμε ότι η φιλοδοξία του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να είναι δικαστής. Έπαθε σήμερα… Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και λίγο Πολάκη, τρία σε ένα. Ξεχνάει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν θα υποκαταστήσετε εσείς τη Δικαιοσύνη», κατέληξε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Τι απαντά το Μαξίμου

Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν: «Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους».

