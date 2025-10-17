search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 00:23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

17.10.2025 23:53

Πιερρακάκης στο Reuters: Η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

17.10.2025 23:53
Μήνυμα για περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική, απευθύνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε από την Ουάσιγκτον στο διεθνές πρακτορείο Reuters.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές και η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο ορισμένων εξ αυτών, δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «υπάρχει τεράστιο κόστος ευκαιρίας αν δεν το πράξουμε, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε απόφαση χάραξης πολιτικής στην Ένωση».

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Euronext. «Η συμφωνία θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και στην ελληνική οικονομία, πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας».

Αναφερόμενος στην ανάγκη περαιτέρω συγχωνεύσεων και εξαγορών, ο υπουργός τόνισε ότι «υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εταιρείες στην Ελλάδα που χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω συνέργειες, είτε εξαγοράζοντας εταιρείες στην Ευρώπη και διεθνώς, είτε το αντίστροφο». Ενδεικτικό παράδειγμα, είπε, αποτελεί ο τομέας των υποδομών.

Απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου για τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι τα έργα του Ταμείου θα έχουν δευτερογενείς παραγωγικές επιδράσεις (spillover effects) που θα συνεχιστούν για χρόνια. Πρόσθεσε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν επίσης κινητήρια δύναμη και όπως είπε χαρακτηριστικά: «η μεγαλύτερη πρόκληση από εδώ και πέρα είναι πώς θα αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο υπουργός αναφέρθηκε στις προοπτικές της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης.

Standard & Poor’s: Αμετάβλητη η βαθμολογία για την Ελλάδα στο «ΒΒB» με σταθερές προοπτικές

Μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ: «Από πότε σκούπες και λάμπες έγιναν είδη πρώτης ανάγκης;» λέει ο πρόεδρος της ΕΕΚΕ

Στέγαση: Αποτυχία για το «Σπίτι μου 2» και «Ενεργειακή Αναβάθμιση» – Στο 30% και στο 13% η απορρόφηση

