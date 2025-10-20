Αλαβάνος για Τσίπρα: «Δεν είναι Αριστερά – Επέβαλε ένα πρόγραμμα για το οποίο έφτυσε αίμα ο κόσμος»

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος χαρακτηρίζοντας μάλιστα την προοπτική δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό ως κάτι μη σοβαρό.

Μάλιστα τόνισε πως τόνισε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι Αριστερά.

Ο κ. Αλαβάνος μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε μεταξύ άλλων πως «αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε σοβαρή στροφή στην πολιτική.

Μην μου λέτε για αριστερά και Τσίπρα, δεν είναι αριστερά ο Τσίπρας. Έχουμε τρία κόμματα, τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ που γονάτισαν στη Γερμανία και στις άλλες δυνάμεις της ΕΕ και επέβαλαν ένα πρόγραμμα για το οποίος έφτυσε αίμα ο κόσμος» είπε ακόμα ο κ. Αλαβάνος.

Ενώ όταν ρωτήθηκε για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας «δεν ασχολούμαι, ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις».

«Τώρα παρουσιάζεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και μιλάμε αν θα είναι ένας Τσίπρας ή Τσόπρας ή Τσάπρας; Οι άνθρωποι που δέχθηκαν την επιβολή που μας έκανε η Γερμανία και το τεράστιο βάρος στον λαό της εργασίας που έγινε λαός της φτώχειας, αντί να σηκώσουν το στήθος τους και να πουν όχι δεν μπορούν…» επέμεινε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναρωτήθηκε, τέλος, «αριστερά είναι όποιος βάζει την κάρτα στο σακάκι του; Μπορεί να έχω κάνει λάθος στις επιλογές μου και όντως έχω κάνει λάθη αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε ότι ο μεγάλος πολιτικός είναι αυτός που εμφανιζόταν αριστερός αλλά εφάρμοζε μια ιμπεριαλιστικού τύπου πολιτική που μας επιβλήθηκε από Γερμανία κ.α.»

Η συγγνώμη που οφείλει ο Τσίπρας

Ο Αλέκος Αλαβάνος μίλησε και στην εφημερίδα Παραπολιτικά και εκεί δεν έκρυψε την πικρία του για τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι τόσο βαρύ το αδίκημα που έχουν κάνει, το μαχαίρι που έβαλαν στο στήθος του λαϊκού κόσμου, κυρίως με τις καταστάσεις που υπήρχαν τότε, με τα τρία προγράμματα που επέβαλε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα είχαν τη μεγαλύτερη ζημιά. Είναι λυπηρό ότι τρεις πολιτικοί αρχηγοί οδήγησαν τα κόμματά τους στην υιοθέτηση αυτών των προγραμμάτων».

Και προσθέτει με έμφαση: «Η Ιστορία μάς σπρώχνει να κάνουμε αγώνες, προκειμένου να βγει ένας καλός καρπός. Αυτοί οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, τα κόμματά τους και οι βουλευτές τους που ψήφισαν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες».

