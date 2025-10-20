search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:04
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 10:14

Αλαβάνος για Τσίπρα: «Δεν είναι Αριστερά – Επέβαλε ένα πρόγραμμα για το οποίο έφτυσε αίμα ο κόσμος»

20.10.2025 10:14
oldphotosalekos_alabanos934861366106033.jpg

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος χαρακτηρίζοντας μάλιστα την προοπτική δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό ως κάτι μη σοβαρό.

Μάλιστα τόνισε πως τόνισε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι Αριστερά.

Ο κ. Αλαβάνος μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε μεταξύ άλλων πως «αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε σοβαρή στροφή στην πολιτική.

Μην μου λέτε για αριστερά και Τσίπρα, δεν είναι αριστερά ο Τσίπρας. Έχουμε τρία κόμματα, τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ που γονάτισαν στη Γερμανία και στις άλλες δυνάμεις της ΕΕ και επέβαλαν ένα πρόγραμμα για το οποίος έφτυσε αίμα ο κόσμος» είπε ακόμα ο κ. Αλαβάνος.

Ενώ όταν ρωτήθηκε για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας «δεν ασχολούμαι, ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις».

«Τώρα παρουσιάζεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και μιλάμε αν θα είναι ένας Τσίπρας ή Τσόπρας ή Τσάπρας; Οι άνθρωποι που δέχθηκαν την επιβολή που μας έκανε η Γερμανία και το τεράστιο βάρος στον λαό της εργασίας που έγινε λαός της φτώχειας, αντί να σηκώσουν το στήθος τους και να πουν όχι δεν μπορούν…» επέμεινε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναρωτήθηκε, τέλος, «αριστερά είναι όποιος βάζει την κάρτα στο σακάκι του; Μπορεί να έχω κάνει λάθος στις επιλογές μου και όντως έχω κάνει λάθη αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε ότι ο μεγάλος πολιτικός είναι αυτός που εμφανιζόταν αριστερός αλλά εφάρμοζε μια ιμπεριαλιστικού τύπου πολιτική που μας επιβλήθηκε από Γερμανία κ.α.»

Η συγγνώμη που οφείλει ο Τσίπρας

Ο Αλέκος Αλαβάνος μίλησε και στην εφημερίδα Παραπολιτικά και εκεί δεν έκρυψε την πικρία του για τις πολιτικές επιλογές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι τόσο βαρύ το αδίκημα που έχουν κάνει, το μαχαίρι που έβαλαν στο στήθος του λαϊκού κόσμου, κυρίως με τις καταστάσεις που υπήρχαν τότε, με τα τρία προγράμματα που επέβαλε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα είχαν τη μεγαλύτερη ζημιά. Είναι λυπηρό ότι τρεις πολιτικοί αρχηγοί οδήγησαν τα κόμματά τους στην υιοθέτηση αυτών των προγραμμάτων».

Και προσθέτει με έμφαση: «Η Ιστορία μάς σπρώχνει να κάνουμε αγώνες, προκειμένου να βγει ένας καλός καρπός. Αυτοί οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, τα κόμματά τους και οι βουλευτές τους που ψήφισαν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες».

Διαβάστε επίσης

Δικαιοσύνη ζητούν πάνω απ’ όλα οι συγγενείς των θυμάτων

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Ο ενοχλητικός (για την κυβέρνηση) Βενιζέλος επιμένει ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο και το… συζητά 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

romantics_anonymous_netflix_new
MEDIA

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

Κορωνοϊός: Ραγδαία η αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Τι πρέπει να προσέχουμε - Media
MEDIA

Canva, Shutterstock, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ – Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές

zelensky_2108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δηλώνει ο Ζελένσκι

david-attenborough
MEDIA

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο  έγινε ο γηραιότερος νικητής βραβείου Έμμυ σε πρωινή ζώνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:04
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

romantics_anonymous_netflix_new
MEDIA

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

Κορωνοϊός: Ραγδαία η αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Τι πρέπει να προσέχουμε - Media
MEDIA

Canva, Shutterstock, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ – Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές

1 / 3