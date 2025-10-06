Αλαβάνος: Ο Τσίπρας πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αιχμηρά σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού, Αλέκος Αλαβάνος.
«Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά.
«Σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες της Ελλάδας και σαν να κάνουν και μια μεγάλη θυσία όπως αυτή η παραίτηση», πρόσθεσε και σχολίασε πως «έχει αμαρτία για τη σημερινή κατάσταση».
Σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό ο Αλέκος Αλαβάνος ανέφερε ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική λύση, πρόγραμμα στη Βουλή, που θα δώσει δυναμική στη χώρα.
