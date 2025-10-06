search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

06.10.2025 20:29

Αλαβάνος: Ο Τσίπρας πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη

06.10.2025 20:29
alekos-alavanos

Αιχμηρά σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού, Αλέκος Αλαβάνος.

«Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχει αμαρτία για τη σημερινή κατάσταση»

«Σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες της Ελλάδας και σαν να κάνουν και μια μεγάλη θυσία όπως αυτή η παραίτηση», πρόσθεσε και σχολίασε πως «έχει αμαρτία για τη σημερινή κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό ο Αλέκος Αλαβάνος ανέφερε ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική λύση, πρόγραμμα στη Βουλή, που θα δώσει δυναμική στη χώρα.

despoina-vandi-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: «Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα» είπε από τη σκηνή (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και πήγαν να ελέγξουν… αστυνομικό – Τρεις συλλήψεις

logo-mega_news-BLUE-transparent
MEDIA

MEGA NEWS: «Ποδαρικό» σήμερα (7/10) στα ευρωπαϊκά σαλόνια του γυναικείου αθλητισμού υψηλού επιπέδου

Κάτω του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα λόγω της σύμβασης του ΔΑΑ - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δημόσιο χρέος υποχωρεί το 2026 στο 137,6% του ΑΕΠ αλλά παραμένει υψηλό στα 359 δισ.

fytopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κόντρα Μητσοτάκη – Δένδια για Ρούτσι… έφαγε τον Γιάννη Φυτόπουλο από την αντιπροεδρία της ΟΝΝΕΔ

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

