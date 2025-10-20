search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

20.10.2025 08:39

Ο ενοχλητικός (για την κυβέρνηση) Βενιζέλος επιμένει ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο και το… συζητά 

BENIZELOS
Με μία εκδήλωση από τον Κύκλο Ιδεών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δίνει συνέχεια στην πρόσφατη δήλωσή του ότι υπάρχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας στη χώρα.

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι ενδεικτικός: «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις». Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή και θα γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου (στις 18.00) στο Ξενοδοχείο King George στην πλατεία Συντάγματος.

Στη συζήτηση, την οποία θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη θα συμμετάσχουν οι:

  • Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, ΙΔΙΣ, π. στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ
  • Κώστας Κωστής, Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ
  • Ανδρέας Πετρουλάκης, Γελοιογράφος
  • Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος
  • Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Metron Analysis
  • Ευάγγελος Βενιζέλος.

Να θυμήσουμε εδώ ότι μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές». «Η Ελλάδα δεν έχει μόνο πολιτικά ή οικονομικά προβλήματα. Έχει πρόβλημα νοήματος, συνοχής και θεσμικής πίστης. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο όλων», είχε τονίσει.

