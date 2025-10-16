Ρουκέτες Βενιζέλου: «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο»

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική και στη συνολική λειτουργία του πολιτικού συστήματος άσκησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη».

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην ΕΡΤNews, περιέγραψε μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης που, όπως είπε, «δεν αφορά μόνο την οικονομία ή τη διαχείριση της εξουσίας, αλλά τη λειτουργία των θεσμών, των αξιών και της δημοκρατίας».

Ο κ. Βενιζέλος έκανε λόγο για θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο, τονίζοντας πως «η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί». Όπως είπε, παρότι υπάρχει δημοσιονομική ασφάλεια, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα μη παραγωγική και μη ανταγωνιστική, ενώ η προοπτική για πραγματική ανάπτυξη «είναι πολύ αχνή».

«Έχουμε ένα κράτος κουρασμένο, ένα πολιτικό σύστημα εξαντλημένο και μια κοινωνία που έχει απωλέσει την πίστη της στη δυνατότητα αλλαγής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Απουσία συνεννόησης στα εθνικά θέματα»

Ο πρώην υπουργός και επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά ζητήματα. «Η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κύρια απουσία συναίνεσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής», είπε, καλώντας σε ειλικρινή και σοβαρό εθνικό διάλογο για τα ελληνοτουρκικά.

Αναφορικά με την Τουρκία, εκτίμησε ότι η Άγκυρα, εφόσον επιθυμεί να παραμείνει κοντά στην Ευρώπη, «θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις» και δεν θα επιδιώξει την ένταση με την Ελλάδα.

Αναλύοντας το παγκόσμιο περιβάλλον, ο κ. Βενιζέλος προειδοποίησε ότι η Δύση ως πολιτική οντότητα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση, καθώς «ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποδέχεται την ηγεσία της Δύσης παρά μόνο εφόσον οι σύμμαχοι συμμορφώνονται με τους όρους του».

«Ζούμε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν πλέον κοινοί κανόνες, ούτε σταθερά πρωτόκολλα. Όλα ρευστοποιούνται – οι ισορροπίες, οι αξίες, οι θεσμοί», σημείωσε, εκτιμώντας ότι προς το παρόν «κερδισμένοι εμφανίζονται οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ».

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως «η διεθνής κοινότητα θεωρεί ότι χωρίς λύση δύο κρατών δεν θα υπάρξει βιώσιμη ειρήνη», ωστόσο «τοπογραφικά η περιοχή έχει διαμορφωθεί με τρόπο που δεν επιτρέπει πλέον αυτή τη λύση».

«Η Ελλάδα χρειάζεται ρεαλιστική στρατηγική – όχι απλώς ρητορική»

Για την Ελλάδα, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι απαιτείται ρεαλιστική στρατηγική προσαρμογής στα νέα δεδομένα, πέρα από τη «ρητορική του διεθνούς δικαίου και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

«Ο καθένας πρέπει να έχει το μερίδιό του στην ασφάλειά του», είπε, παραδεχόμενος πως αυτό οδηγεί μερικές φορές σε «αξιακές εκπτώσεις» για την προστασία του εθνικού συμφέροντος.

«Ο καθένας έχει το δικαίωμα να φαντασιώνεται» είπε για τον Τσίπρα

Ερωτηθείς για τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογία περί νέου κόμματος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος απάντησε με δηκτικό τρόπο:

«Ο καθένας έχει το δικαίωμα να φιλοδοξεί, να ελπίζει και –ενδεχομένως– να φαντασιώνεται».

Κλείνοντας, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι χωρίς εμπιστοσύνη στους θεσμούς, καμία χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε με έμφαση ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Η Ελλάδα δεν έχει μόνο πολιτικά ή οικονομικά προβλήματα. Έχει πρόβλημα νοήματος, συνοχής και θεσμικής πίστης. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο όλων», κατέληξε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

