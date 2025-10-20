search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:15
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 08:25

Ο Άγνωστος Στρατιώτης και η «ντρίπλα» Δένδια

20.10.2025 08:25
agnostos_stratiotis_new

Αύριο αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία που περνά στο υπουργείο Άμυνας την ευθύνη για την καθαριότητα τη συντήρηση και την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και στη Βουλή αναμένεται να γίνει… ροντέο.

Όπως έχει καταστεί σαφές, πλέον όλος ο χώρος, από το μνημείο μέχρι το πεζοδρόμιο γίνεται… άβατο για διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες κ.λπ. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει αστυνομική φύλαξη επί 24ώρου βάσεως.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο υπουργός Άμυνας, όσον αφορά στα νέα καθήκοντα που του ανατίθενται, ήτοι για το ζήτημα της καθαριότητας του χώρου, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Νίκος Δένδιας δεν διανοείται να στείλει στρατιώτες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μια σκέψη που υπάρχει είναι το έργο της καθαριότητας του χώρου του μνημείου να ανατεθεί σε ιδιώτες – και η δουλειά θα γίνεται και δεν θα βλέπει ο κόσμος χακί στην πλατεία. Είναι μία κάποια λύσις

Διαβάστε επίσης:

Ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο στο Tiktok (video)

Βαθιά κρίση των θεσμών αποκαλύπτουν οι δημοσκοπήσεις

Δικαιοσύνη ζητούν πάνω απ’ όλα οι συγγενείς των θυμάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων σε δύο επιχειρήσεις

ktel-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Απελευθέρωση» της αγοράς των ΚΤΕΛ με… αστερίσκους και ερωτήματα – Σοβαρός κίνδυνος για επιβάτες και οδηγούς

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

dafni-bokota-new
LIFESTYLE

Δάφνη Μπόκοτα: «Ήρθα για να μείνω και να το απολαύσω με άλλο τρόπο»

diamantatkos new
ΥΓΕΙΑ

Τσίμαρης: «Προβληματική η υλοποίηση του θεσμού των απογευματινώνχειρουργείων – Απαιτείται διαφάνεια και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:02
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων σε δύο επιχειρήσεις

ktel-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Απελευθέρωση» της αγοράς των ΚΤΕΛ με… αστερίσκους και ερωτήματα – Σοβαρός κίνδυνος για επιβάτες και οδηγούς

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

1 / 3