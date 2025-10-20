Ο Άγνωστος Στρατιώτης και η «ντρίπλα» Δένδια

Αύριο αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία που περνά στο υπουργείο Άμυνας την ευθύνη για την καθαριότητα τη συντήρηση και την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και στη Βουλή αναμένεται να γίνει… ροντέο.

Όπως έχει καταστεί σαφές, πλέον όλος ο χώρος, από το μνημείο μέχρι το πεζοδρόμιο γίνεται… άβατο για διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες κ.λπ. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει αστυνομική φύλαξη επί 24ώρου βάσεως.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο υπουργός Άμυνας, όσον αφορά στα νέα καθήκοντα που του ανατίθενται, ήτοι για το ζήτημα της καθαριότητας του χώρου, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Νίκος Δένδιας δεν διανοείται να στείλει στρατιώτες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μια σκέψη που υπάρχει είναι το έργο της καθαριότητας του χώρου του μνημείου να ανατεθεί σε ιδιώτες – και η δουλειά θα γίνεται και δεν θα βλέπει ο κόσμος χακί στην πλατεία. Είναι μία κάποια λύσις…

Διαβάστε επίσης:

Ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο στο Tiktok (video)

Βαθιά κρίση των θεσμών αποκαλύπτουν οι δημοσκοπήσεις

Δικαιοσύνη ζητούν πάνω απ’ όλα οι συγγενείς των θυμάτων