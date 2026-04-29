Μαγνησία: 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε μετά τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης της

Σοκ προκαλεί η είδηση της αυτοχειρίας μιας υπερήλικης γυναίκας σε χωριό του Αλμυρού Μαγνησίας, η οποία επέλεξε το τραγικό φινάλε αδυνατώντας να διαχειριστεί την ξαφνική απώλεια της κόρης της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το magnesianews.gr, η 96χρονη βγήκε στην αυλή του σπιτιού της, έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της και στη συνέχεια έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 96χρονη είχε «χάσει» την κόρη της πέρυσι, σε ηλικία 60 ετών, και ο καημός της ήταν το ότι η ίδια παρέμενε στη ζωή, ενώ δεν ζούσε η κόρη της.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 27/4, ενώ τη σορό της 96χρονης εντόπισε ο γιος της νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, εντοπίστηκαν δίπλα στη σορό ένα δοχείο οινοπνεύματος και ένας αναπτήρας, ενώ δεν βρέθηκε κάποιο αποχαιρετιστήριο σημείωμα που να διευκρινίζει τους λόγους που αποφάσισε να προβεί στο απονενοημένο διάβημα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο για τη μεταφορά της σορού στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της 96χρονης, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

