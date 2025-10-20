search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:04
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

20.10.2025 10:34

Άρχισαν τα όργανα: Φαρμακερή αιχμή Γεωργιάδη κατά Δένδια για τα ονόματα των Τεμπών

20.10.2025 10:34
adonis-omilia

Τη φύλαξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μετά και από τις χθεσινές εκδηλώσεις των συγγενών των νεκρών των Τεμπών και πολιτών κλήθηκε να σχολιάσει σε εκπομπή του Action 24 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο ερώτημα μάλιστα τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τη φύλαξη του μνημείου καθώς και το τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος ο υπουργός Υγείας παρέπεμψε… στον κ. Δένδια.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους της πρωινής εκπομπής του Action 24 σχετικά με το τι θα κάαφή των ονομάτων των 57 νεκρών απάντησε:

«Το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον» είπε.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

