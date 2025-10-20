Άρχισαν τα όργανα: Φαρμακερή αιχμή Γεωργιάδη κατά Δένδια για τα ονόματα των Τεμπών

Τη φύλαξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μετά και από τις χθεσινές εκδηλώσεις των συγγενών των νεκρών των Τεμπών και πολιτών κλήθηκε να σχολιάσει σε εκπομπή του Action 24 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο ερώτημα μάλιστα τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τη φύλαξη του μνημείου καθώς και το τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος ο υπουργός Υγείας παρέπεμψε… στον κ. Δένδια.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους της πρωινής εκπομπής του Action 24 σχετικά με το τι θα κάαφή των ονομάτων των 57 νεκρών απάντησε:

«Το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον» είπε.

