Βρετανικό Μουσείο: Mε Ναόμι Κάμπελ, Μικ Τζάγκερ και Σαντίκ Καν το Pink Ball στην αίθουσα των Γλυπτών – Το τσουχτερό αντίτιμο

Πάρτι εκλεκτών και… πλούσιων προσκεκλημένων ήταν το περίφημο Pink Ball που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, προκαλώντας οργή στην Αθήνα, καθώς χρησιμοποίησε τα εκθέματα που το ελληνικό κράτος διεκδικεί να επαναπατριστούν , ως… ντεκόρ για να βγάλει χρήματα.

Μεταξύ των διασημοτήτων ήταν η Ναόμι Κάμπελ, ο Μικ Τζάγκερ, η Τζάνετ Τζάκσον, αλλά και ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν.

This weekend, the @britishmuseum hosted its inaugural ‘British Museum Pink Ball’ – a glamorous fundraising event where celebrities stepped out in style.



Here’s a sneak peek at what some of them wore ✨



📹 mayajama / IG

📹 naomi / IG

📹 The Independent / News Article

📹… pic.twitter.com/kqkj9qKtBu — MOBO Awards (@MOBOAwards) October 20, 2025

#UorfiJaved goes global! Making her international red carpet debut at The Pink Ball at the British Museum — a true fashion milestone pic.twitter.com/m3nazjgAZM — CineHind (@CineHind) October 19, 2025

Το μουσείο δεξιώθηκε επίσης την καλλιτέχνη Tracey Eminι και τους ηθοποιούς James Norton και Kristin Scott Thomas.

The British Museum and the Ambani family host a society night of glittering stars to rival New York’s Met Gala and help raise funds for future exhibitions https://t.co/LgelMdA9AH October 19, 2025

Η Helen Brocklebank, διευθύνουσα σύμβουλος του βρετανικού οργανισμού πολυτελών ειδών Walpole και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του χορού, δήλωσε ότι το «σελέμπριτι» ημερολόγιο του Λονδίνου «πάντα δεν είχε μια μεγάλη στιγμή κρεσέντο… μέχρι τώρα».

Περιγράφοντας τον χορό ως «φιλοδοξία του Met Gala – εννοώντας την αντίστοιχη δεξίωση στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης – με βρετανική μοναδικότητα», η Brocklebank δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η εκδήλωση «θα γίνει το κεντρικό θέμα του Λονδίνου».

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων πουλήθηκαν ιδιωτικά σε περίπου 800 άτομα, με κόστος 2.000 λίρες το άτομο.

Οι καλεσμένοι έφτασαν σε μια δεξίωση με ποτά και ομιλίες στην Μεγάλη Αυλή, πριν πάρουν τις θέσεις τους για δείπνο σε τραπέζια που είχαν στηθεί ανάμεσα στη συλλογή του μουσείου συμπεριλαμβανομένης της Πινακοθήκης Duveen, η οποία στεγάζει τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Της εκδήλωσης προήδρευσε η χορηγός των τεχνών Isha Ambani, κόρη του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας Mukesh Ambani και διευθύντρια στο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Reliance, που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας.

Προβλήματα χρηματοδότησης στα βρετανικά μουσεία

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, που επικαλείται πηγές του μουσείου, η δεξίωση θα βοηθήσει στην άντληση «ζωτικών κεφαλαίων» για τις διεθνείς συνεργασίες του, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για τη φιλοξενία της ταπισερί Bayeux του 11ου αιώνα τον επόμενο χρόνο, δανεισμένης από τη Γαλλία.

Όπως και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βρετανικό Μουσείο έχει πληγεί από τη συρρίκνωση των κρατικών επιδοτήσεων τις τελευταίες δύο δεκαετίες και πιθανότατα αναζητά νέες ιδιωτικές ροές χρηματοδότησης για ένα τεράστιο έργο ανασυγκρότησης δισεκατομμυρίων λιρών.

Έχει επίσης αντιμετωπίσει κριτική από ομάδες για το κλίμα για τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον πετρελαϊκό γίγαντα BP, αφού άλλα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων στο Λονδίνο, διέκοψαν τους δεσμούς τους.

A climate activist took to the stage at the British Museums’ inaugural Pink Ball on Saturday night (18 October), interrupting chair George Osbourne’s speech to protest the institution’s £50 million sponsorship deal with oil and gas giant BP. https://t.co/ncSGxoDaKN — Arts Professional (@ArtsPro) October 20, 2025

«Καθώς η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζει να μειώνει τη δημόσια χρηματοδότηση για τα μουσεία, τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας σπεύδουν να υιοθετήσουν μοντέλα συγκέντρωσης χρημάτων αμερικανικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων γκαλά και κληροδοτημάτων», έγραψε η δημοσιογράφος του μουσείου Jo Lawson-Tancred στον ιστότοπο αγοράς τέχνης Artnet.

Μόλις φέτος, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου εξασφάλισε μία άνευ προηγουμένου ιδιωτική χρηματοδότηση για την επέκτασή της μετά από μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, ενώ η Tate ξεκίνησε ένα ταμείο κληροδοτημάτων για να εξασφαλίσει το «μακροπρόθεσμο μέλλον» της.

Η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ωστόσο, τη Δευτέρα (20/10) σε γραπτή τοποθέτησή του προς την ΕΡΤ, το Βρετανικό Μουσείο επεσήμανε: «Η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από κάθε τι άλλο και όλα τα αιτήματα για τη χρήση των αιθουσών αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα».

Μενδώνη: Προσβλητική ενέργεια, θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟ με ανακοίνωσή του, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων, τα εξής:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Καταδικάζει και η Μαρέβα Μητσοτάκη

Με ανάρτησή της στο Instagram, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη, επιτίμησε την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να πραγματοποιήσει φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα όπου βρίσκονται τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Η Μ. Μητσοτάκη, στην παρέμβασή της σημειώνει ότι «το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη».

ΠΑΣΟΚ: «Καταδικάζουμε την πάγια τακτική του Βρετανικού Μουσείου να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία των γλυπτών του Παρθενώνα

Την «πάγια τακτική του Βρετανικού Μουσείου να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία των γλυπτών του Παρθενώνα με δείπνα και εκδηλώσεις στον χώρο έκθεσης των γλυπτών» καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρεται ειδικότερα στη σχετική ανακοίνωση του Τομέα-Δικτύου Πολιτισμού του κόμματος και της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού Νάγιας Γρηγοράκου, «αποτελεί ανεπίτρεπτη και προσβλητική για τα μουσειολογικά δεδομένα η προβολή των αριστουργημάτων της τέχνης ανάμεσα σε διακοσμητικά εστίασης και όχι μόνο».

Σημειώνουν ότι «η καθυστερημένη αντίδραση οργής της ηγεσίας του ΥΠΠΟ δείχνει για ακόμη μία φορά την έλλειψη στρατηγικής και υπεύθυνης πολιτικής για το ζήτημα του εθνικού στόχου, που είναι για εμάς η επιστροφή των γλυπτών εκεί που πραγματικά ανήκουν».

