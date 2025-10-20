search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 20:50
ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 20:29

Η Med9 ζητεί την αποδέσμευση της βοήθειας για τη Γάζα – Ο Νετανιάχου συνάντησε Γουίτκοφ και Κούσνερ

20.10.2025 20:29
Εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέχονται από τη Μεσόγειο ζήτησαν σήμερα να ανοίξουν τα σημεία διέλευσης ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει στη Γάζα και να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η τήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Η ομάδα αυτή ζήτησε την “άμεση αποδέσμευση όλης της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα”, δήλωσε ο Σλοβένος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση.

Φέτος η σύνοδος φιλοξενήθηκε στην παράκτια πόλη Πορτορόζ στη Σλοβενία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της MED9.

“Δεν υπάρχει απολύτως καμιά δικαιολογία για να δεσμεύει ο οποιοδήποτε μια τέτοια ανθρωπιστική βοήθεια και αναμένουμε απολύτως από την ισραηλινή κυβέρνηση να ανοίξει τη διέλευση της Ράφα, όπως και άλλα μεθοριακά σημεία, προκειμένου η ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει στη Γάζα”, πρόσθεσε ο Σλοβένος πρωθυπουργός.

Η MED9 θέλει επίσης να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, συνεδρίασαν σήμερα στο πλαίσιο του σχήματος MED9 για να συζητήσουν για τις προκλήσεις που επηρεάζουν την περιοχή τους.

Η συνάντησή τους σηματοδοτήθηκε από τη συμμετοχή του βασιλιά Αμπντάλα Β΄της Ιορδανίας και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, την επομένη των ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που έθεσαν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία η οποία εφαρμόζεται από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο Γκόλομπ δήλωσε ότι η ομάδα MED9 θέλει επίσης να διασφαλίσει ότι η συμφωνία εκεχειρίας “θα τηρηθεί πλήρως, κυρίως με την ανάπτυξη παρατηρητών επί του πεδίου”.

Μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Κυριακής που προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων στη Γάζα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι “η εκεχειρία έχει όλες τις πιθανότητες να προσφέρει διαρκή ειρήνη. Θα υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές και εμείς θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση”.

Η Σλοβενία απαγόρευσε την είσοδο τον Σεπτέμβριο του Νετανιάχου λόγω των ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Λιουμπλιάνα αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης το 2024.

