Τουλάχιστον 135 ακρωτηριασμένα πτώματα Παλαιστινίων κρατούνταν σε διαβόητη ισραηλινή φυλακή

Τουλάχιστον 135 ακρωτηριασμένα πτώματα Παλαιστινίων που επιστράφηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα κρατούνταν σε ένα διαβόητο κέντρο κράτησης, το οποίο ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για βασανιστήρια και παράνομες πρακτικές σε βάρος των κρατουμένων, δήλωσαν στον Guardian αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας, Δρ. Μουνίρ αλ-Μπουρς, και ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, όπου εξετάζονται οι σοροί, δήλωσαν ότι ένα έγγραφο που βρέθηκε μέσα σε κάθε σακούλα πτωμάτων υποδεικνύει ότι όλες οι σοροί προέρχονται από το Σντε Τεϊμάν, μια στρατιωτική βάση στην έρημο Νεγκέβ, όπου, σύμφωνα με φωτογραφίες και μαρτυρίες που δημοσίευσε ο Guardian πέρυσι, Παλαιστίνιοι κρατούμενοι κρατούνταν σε κλουβιά, με δεμένα μάτια και χειροπέδες, αλυσοδεμένοι σε νοσοκομειακά κρεβάτια και αναγκάζονταν να φορούν πάνες.

«Οι ετικέτες εγγράφων μέσα στις σακούλες με τα πτώματα είναι γραμμένες στα εβραϊκά και υποδεικνύουν σαφώς ότι τα λείψανα φυλάσσονταν στο Σντε Τεϊμάν », είπε ο Μπουρς. «Οι ετικέτες έδειξαν επίσης ότι είχαν διεξαχθεί εξετάσεις DNA σε ορισμένα από αυτά εκεί».

Πέρυσι, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ποινική έρευνα, η οποία συνεχίζεται, για τους θανάτους 36 κρατουμένων που κρατούνταν στο Σντε Τεϊμάν.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γάζα, η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς ορισμένων από τους ομήρους που πέθαναν κατά τη διάρκεια του πολέμου, και το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής μεταφέρει τις σορούς 150 Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Μερικές από τις φωτογραφίες των παλαιστινιακών σορών που είδε ο Guardian δείχνουν πολλά από τα θύματα με δεμένα μάτια και τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Μία εικόνα δείχνει ένα σχοινί δεμένο γύρω από το λαιμό ενός άνδρα.

Γιατροί στο Χαν Γιουνίς δήλωσαν ότι οι επίσημες εξετάσεις και οι παρατηρήσεις πεδίου «δείχνουν σαφώς ότι το Ισραήλ διέπραξε δολοφονίες, συνοπτικές εκτελέσεις και συστηματικά βασανιστήρια εναντίον πολλών Παλαιστινίων». Αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι τα τεκμηριωμένα ευρήματα περιελάμβαναν «σαφή σημάδια άμεσων πυροβολισμών από κοντινή απόσταση και πτώματα συνθλιμμένα κάτω από ερπύστριες ισραηλινών αρμάτων μάχης».

Ο Eyad Barhoum, διοικητικός διευθυντής του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ, δήλωσε ότι τα πτώματα «δεν έφεραν ονόματα αλλά μόνο κωδικούς» και ότι το μέρος της διαδικασίας ταυτοποίησης είχε ξεκινήσει.

Ενώ υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ότι πολλοί από τους Παλαιστίνιους είχαν εκτελεστεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να προσδιοριστεί πού σκοτώθηκαν τα θύματα. Το Σντε Τεϊμάν είναι μια εγκατάσταση αποθήκευσης για πτώματα που έχουν μεταφερθεί από τη Γάζα, αλλά είναι επίσης ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που έχει γίνει διαβόητο για τους θανάτους σε αιχμαλωσία. Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτούν έρευνα για να διαπιστωθεί εάν κάποιος από τους νεκρούς σκοτώθηκε εκεί και, αν ναι, πόσοι.

Η σορός του Μαχμούντ Ισμαήλ Σαμπάτ, 34 ετών, από τη βόρεια Γάζα, έφερε σημάδια απαγχονισμού γύρω από τον λαιμό του, τα πόδια του συνθλιμένα από ράγες τανκ, γεγονός που υποδηλώνει ότι σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στη Γάζα και ότι η σορός του μεταφέρθηκε αργότερα στο Σντε Τεϊμάν. Ο αδελφός του, Ράμι, ο οποίος αναγνώρισε τη σορό του αδελφού του από την ουλή από προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, είπε: «Αυτό που μας πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι τα χέρια του ήταν δεμένα και το σώμα του ήταν καλυμμένο με σαφή σημάδια βασανιστηρίων».

«Πού είναι ο κόσμος;» είπε η μητέρα του Σαμπάτ. «Όλοι οι όμηροι μας επέστρεψαν βασανισμένοι και συντετριμμένοι».

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι γιατροί λένε ότι το γεγονός ότι πολλά από τα πτώματα ήταν δεμένα στα χέρια και τα μάτια υποδηλώνει ότι βασανίστηκαν και στη συνέχεια δολοφονήθηκαν κατά την κράτησή τους – όπου, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και μαρτυρίες σωφρονιστικών γραφείων, το Ισραήλ κρατά σχεδόν 1.500 πτώματα Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Ένας πληροφοριοδότης που μίλησε στον Guardian και ο οποίος ήταν μάρτυρας των συνθηκών κράτησης στο Σντε Τεϊμάν δήλωσε: «Είδα έναν ασθενή από τη Γάζα να μεταφέρεται με τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος. Ήταν επίσης με δεμένα μάτια και χειροπέδες, γυμνός όταν έφτασε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ένας άλλος ασθενής, με τραύμα από πυροβολισμό στο δεξί πόδι, έφτασε επίσης στο νοσοκομείο μου σε παρόμοιες συνθήκες».

Ένας άλλος πληροφοριοδότης είχε περιγράψει προηγουμένως πώς ασθενείς, όλοι από τη Γάζα, ήταν δεμένοι με χειροπέδες στα κρεβάτια. Όλοι τους φορούσαν πάνες και είχαν δεμένα τα μάτια.

Του είπαν ότι ορισμένοι ασθενείς είχαν έρθει από νοσοκομεία στη Γάζα. «Πρόκειται για ασθενείς που είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό ενώ νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία της Γάζας και είχαν μεταφερθεί εδώ. Είχαν μολυσμένα τραύματα. Στέναζαν από τον πόνο».

Ισχυρίστηκε ότι ο στρατός δεν είχε καμία απόδειξη ότι όλοι οι κρατούμενοι ήταν μέλη της Χαμάς, με ορισμένους κρατούμενους να ρωτούν επανειλημμένα γιατί βρίσκονταν εκεί.

Σε μια περίπτωση, είπε, έμαθε ότι το χέρι ενός κρατούμενου είχε ακρωτηριαστεί «επειδή οι καρποί του είχαν μολυνθεί λόγω τραυμάτων από χειροπέδες».

Ο Shadi Abu Seido, Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από τη Γάζα που εργάζεται για την Palestine Today, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά από 20 μήνες κράτησης στο Σντε Τεϊμάν και σε μια άλλη ισραηλινή φυλακή, δήλωσε ότι είχε απαχθεί από ισραηλινές δυνάμεις στο νοσοκομείο αλ Σίφα στις 18 Μαρτίου 2024.

«Με έγδυσαν εντελώς και με κρατούσαν γυμνό για 10 ώρες στο κρύο», είπε σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τον τουρκικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT.

«Στη συνέχεια μεταφέρθηκα στο Σντε Τεϊμάν και κρατήθηκα εκεί για 100 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων παρέμεινα με χειροπέδες και δεμένα τα μάτια. Πολλοί πέθαναν στην κράτηση, άλλοι έχασαν τα λογικά τους. Σε μερικούς ακρωτηριάστηκαν άκρα. Υπέστησαν σεξουαλική και σωματική κακοποίηση. Έφεραν σκυλιά που ούρησαν πάνω μας. Όταν ρώτησα γιατί με συνέλαβαν, απάντησαν: “Έχουμε σκοτώσει όλους τους δημοσιογράφους. Πέθαναν μία φορά. Αλλά σας φέραμε εδώ και θα πεθάνετε εκατοντάδες φορές“».

Ο Naji Abbas, διευθυντής του τμήματος κρατουμένων και κρατουμένων στους Γιατρούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ισραήλ (PHR), δήλωσε: «Τα σημάδια βασανιστηρίων και κακοποίησης που βρέθηκαν στα σώματα Παλαιστινίων που επέστρεψαν πρόσφατα από το Ισραήλ στη Γάζα είναι τρομακτικά – αλλά, δυστυχώς, δεν προκαλούν έκπληξη».

«Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν όσα έχει αποκαλύψει η οργάνωση “Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ισραήλ” τα τελευταία δύο χρόνια σχετικά με τις συνθήκες εντός των ισραηλινών εγκαταστάσεων κράτησης -ιδίως στο στρατόπεδο Σντε Τεϊμάν- όπου οι Παλαιστίνιοι έχουν υποβληθεί σε συστηματικά βασανιστήρια και δολοφονίες από στρατιώτες και δεσμοφύλακες».

Το PHR δήλωσε: «Ο πρωτοφανής αριθμός Παλαιστινίων που έχουν πεθάνει υπό ισραηλινή κράτηση, μαζί με επαληθευμένα στοιχεία που τεκμηριώνονται για θανάτους που οφείλονται σε βασανιστήρια και ιατρική αμέλεια – και τώρα τα ευρήματα για τις επιστραφείσες σορούς – δεν αφήνουν καμία αμφιβολία: μια ανεξάρτητη διεθνής έρευνα είναι επειγόντως απαραίτητη για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι στο Ισραήλ».

Η εφημερίδα Guardian υπέβαλε φωτογραφίες των σορών σε έναν Ισραηλινό γιατρό, ο οποίος ήταν επίσης μάρτυρας της μεταχείρισης των κρατουμένων στο νοσοκομείο εκστρατείας στο Σντε Τεϊμάν.

Υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο γιατρός είπε ότι μία από τις φωτογραφίες «δείχνει ότι ο άνδρας είχε δεμένα τα χέρια του πιθανότατα με φερμουάρ. Υπάρχει μια αλλαγή στο χρώμα μεταξύ των βραχιόνων και των χεριών στο ύψος των φερμουάρ, πιθανώς υποδηλώνοντας ισχαιμικές αλλαγές λόγω υπερβολικών περιορισμών».

Πρόσθεσε: «Αυτός μπορεί να είναι κάποιος που είτε τραυματίστηκε και συνελήφθη (άρα πέθανε υπό ισραηλινή κράτηση) είτε κάποιος που πέθανε λόγω τραυμάτων που προκλήθηκαν μετά τη σύλληψή του».

Ο Δρ. Μόρις Τίντμπολ-Μπινζ, γιατρός με εξειδίκευση στην εγκληματολογία και εισηγητής του ΟΗΕ, δήλωσε: «Θα πρέπει να γίνει έκκληση για ανεξάρτητη και αμερόληπτη εγκληματολογική βοήθεια για να βοηθηθούν οι προσπάθειες εξέτασης και ταυτοποίησης των νεκρών».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι ζήτησαν από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών να διερευνήσει το περιστατικό.

Όσον αφορά τις φερόμενες κακοποιήσεις στο Σντε Τεϊμάν και τα βασανιστήρια κρατουμένων, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι αντιμετώπιζαν τους κρατούμενους «κατάλληλα και προσεκτικά» και ότι «οποιοσδήποτε ισχυρισμός σχετικά με κακή διαγωγή από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εξετάζεται και αντιμετωπίζεται αναλόγως. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, κινούνται ποινικές έρευνες από τη στρατιωτική αστυνομία».

Ερωτηθείς σχετικά με τον ισχυρισμό ότι οι σοροί των Παλαιστινίων προήλθαν από το Σντε Τεϊμάν, ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι «δεν σχολιάζει αυτό το θέμα».

Τουλάχιστον 75 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν πεθάνει σε ισραηλινές φυλακές από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

