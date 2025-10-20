Συμφωνία Τουρκίας και Ισραήλ για την έξοδο μελών της οικογένειας Χανίγια από τη Γάζα

Διμερής συμφωνία Ισραήλ – Τουρκίας επέτρεψε την έξοδο από τη Λωρίδα της Γάζας δεκαέξι μελών της οικογένειας του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση. Σύμφωνα με το Middle East Eye, η σχετική συμφωνία περιλάμβανε συνολικά 66 Παλαιστινίους και Τούρκους πολίτες.

Η Άγκυρα, η οποία διατηρούσε μακροχρόνιες επαφές με τον Χανίγια, φέρεται να μεσολάβησε για να επιτρέψει το Ισραήλ την αποχώρησή των μελών της οικογένειάς του μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στις αρχές Οκτωβρίου.

Israel allowed at least 66 Palestinians and Turkish citizens to leave the Gaza Strip earlier this month following a request from Turkey, Middle East Eye has learnedhttps://t.co/zvAWIgDrmN — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 20, 2025

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το μέσο, 14 Τούρκοι πολίτες και 40 στενοί συγγενείς τους, αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα που επιτεύχθηκε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Από τα 16 μέλη της οικογένειας Χανίγια, τα πέντε ήταν συγγενείς Τούρκων πολιτών.

Η Τουρκία διατηρούσε μακροχρόνιες επαφές με τον Χανίγια, ο οποίος ηγείτο του πολιτικού γραφείου της Χαμάς έως ότου σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση τον Ιούλιο του 2024 στην Τεχεράνη.

Αν και η Τουρκία δεν φιλοξενεί επίσημο γραφείο της Χαμάς, τα στελέχη της οργάνωσης ταξιδεύουν συχνά μεταξύ Κατάρ, Τουρκίας, Αιγύπτου και Λιβάνου, παραμένοντας κατά περιόδους στην Τουρκία για μήνες.

Η εφημερίδα The Telegraph είχε αναφέρει ήδη από το 2020 ότι η Τουρκία είχε χορηγήσει υπηκοότητα σε αρκετά ηγετικά στελέχη της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και ο Ισμαήλ Χανίγια.

Διαβάστε επίσης:

Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ισραηλινού ομήρου

Λούβρο: Τα σενάρια για την κλοπή του αιώνα – Πώς έκαναν φτερά οι ανεκτίμητοι θησαυροί- Κίνδυνος να μη βρεθούν ποτέ τα κλοπιμαία

Αύριο, Τρίτη, 21 Οκτωβρίου ο Σαρκοζί οδηγείται στη φυλακή