Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το δείπνο που διοργανώθηκε στην αίθουσα Γλυπτών – Βάζει σε κίνδυνο τα εκθέματα, λέει η Αθήνα

Αντιδράσεις προκάλεσε το φιλανθρωπικό δείπνο που διοργανώθηκε στο Βρετανικό Μουσείο, στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, εγείροντας ανησυχίες, κυρίως στην Ελλάδα, για την ασφάλεια των πολύτιμων εκθεμάτων.

Στο δείπνο υπό τον τίτλο Pink Ball, που αποτελούσε φόρο τιμής στην έκθεση του μουσείου «Αρχαία Ινδία: Ζωντανές Παραδόσεις» και οι καλεσμένες πήγαν ντυμένες στα ροζ, παραβρέθηκαν κοσμικού κύκλοι που πλήρωσαν μάλιστα αντίτοιμο έως και 2.000 λίρες για την είσοδό τους.

Ο ροζ χορός αποτελεί μια φιλανθρωπική εκδήλωση αφιερωμένη στην τέχνη, τη μόδα, τον πολιτισμό και την κοινότητα.

Τα τραπέζια στήθηκαν στις αίθουσες του Μουσείου με φόντο τα ελληνικά αγάλματα που αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ της Αθήνας και του Λονδίνου, με την Ελλάδα να διεκδικεί την επιστροφή τους και την ένωσή τους με τα Γλυπτά του Παρθενώνα που φιλοξενούνται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Σειρά παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια και επαφών με επιδίωξη την επιστροφή τους έχουν διεξαχθεί χωρίς έως τώρα κάποιο αποτέλεσμα.

Και η κίνηση αυτή, όπως μια αντίστοιχη που είχε προηγηθεί πριν μερικά χρόνια με την επίδειξη μόδας ενός διάσημου Τούρκου σχεδιαστή, του Erdem, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Μενδώνη: Προσβλητική ενέργεια, θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟ με ανακοίνωσή του, η υπουργός Πολιτισμού απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων, τα εξής:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Καταδικάζει και η Μαρέβα Μητσοτάκη

Με ανάρτησή της στο Instagram, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη, επιτίμησε την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να πραγματοποιήσει φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα όπου βρίσκονται τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Η Μ. Μητσοτάκη, στην παρέμβασή της σημειώνει ότι «το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη».

